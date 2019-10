Velká Británie včera předala Evropské komisi dlouho očekávaný písemný návrh na změny v brexitové dohodě. Týkají se takzvané irské pojistky, která je součástí textu. Londýn podle agentury Reuters navrhuje odstranění tohoto problematického bodu, kvůli němuž dohoda opakovaně neprošla dolní komorou britského parlamentu.

Pojistka má být nahrazena jinými opatřeními, která však podle britské vlády nepovedou k celním kontrolám na hranici mezi Irskem a Severním Irskem a vzniku nové fyzické celní infrastruktury.

Podle serveru televize Sky News chce britská vláda pojistku nahradit směsicí kontrol v přístavech v Irském moři a mimo irsko­-severoirskou hranici.

Brexit se blíží ◼ Britský odchod z EU je aktuálně v plánu už za 28 dní a brexit bez dohody je výchozím scénářem tohoto procesu. V Británii ale už několik týdnů platí zákon, podle kterého by vláda musela k realizaci odchodu bez dohody získat výslovný souhlas parlamentu. Jinak zákon ukládá kabinetu dojednat nový odklad brexitu.

◼ Premiér Johnson takovýto postup odmítá a v září prohlásil, že by radši byl "mrtvý ve škarpě", než žádal EU o další odklad.

Plán počítá mimo jiné s tím, že Severní Irsko, které je součástí Spojeného království, by nezůstalo v celní unii s EU, ale po dobu čtyř let by setrvalo v unijním jednotném trhu pro zemědělské a průmyslové zboží.

Severoirský regionální parlament by měl podle návrhu právo se k plánu vyslovit a poté každé čtyři roky hlasovat o tom, zda v tomto režimu pokračovat.

Evropskou unii Británie v dopise předsedovi Evropské komise Jeanu­-Claudu Junckerovi vyzývá, aby se jejím plánem seriózně zabývala. Varuje před rizikem neřízeného brexitu, který by byl podle Londýna "selháním státnictví, za něž bychom byli všichni odpovědní".

Evropská komise podle serveru BBC News uvedla, že britský návrh "objektivně" prostuduje.

Britský premiér Boris Johnson včera o brexitu mluvil na sjezdu své Konzervativní strany. Podle něj si celý svět přeje "pokojné a rozumné" rozuzlení vleklé snahy Británie opustit EU, kterou odstartovalo referendum z června 2016. "A proto z EU odejdeme 31. října, ať se stane cokoliv," zdůraznil.

Johnson řekl, že nabídka na úpravu stávající brexitové dohody je cestou ke kompromisu. "A silně doufám, že naši přátelé to chápou a také přistoupí na kompromis," vzkázal na druhou stranu Lamanšského průlivu. "Protože pokud se nedohodneme kvůli něčemu, co je v zásadě technická debata ohledně přesné povahy budoucích celních kontrol…, pak ať není pochyb, že alternativou je odchod (z EU) bez dohody," prohlásil ministerský předseda.