Aby si České dráhy udržely do budoucna zákazníky, musí podle svého nového generálního ředitele Václava Nebeského masivně investovat do modernizace vlakových souprav. "Máme strašně starý vozový park, průměrné stáří našich vozů je kolem 31 let," popsal jednu z hlavních motivací své vize. Společnost plánuje dát do obnovy vozového parku až 40 miliard korun. "Český rybníček nám později bude malý, a proto se musíme koukat i jinam," uvedl Nebeský.

Hodlá proto se společností expandovat do dalších států střední a východní Evropy, kde je podobné technologické zázemí. "Expanze by byla formou akvizicí. Jakmile v zahraničí stavíte něco od nuly, nedopadne to dobře. Musíte koupit někoho místního se znalostí poměrů a legislativy," popsal další ze svých cílů v čele drah jejich nový šéf.

Velkými investicemi se chce vyhnout tomu, aby za několik let národního dopravce zlikvidovala konkurence. "Máme zhruba deset let, než se otevře železniční trh. Obávám se toho, že na to nejsou České dráhy dobře připraveny," uvedl Nebeský. Dráhy podle něj mají výhodu v tom, že jsou jediný podnik, který dokáže zajistit návaznost spojů na tuzemské železnici. Zároveň však upozornil na to, že společnost nemá v současnosti žádnou oficiální strategii. Existuje jen několik takových materiálů, které si nechaly České dráhy vypracovat v minulosti.

Nebeský byl do čela Českých drah zvolen minulý týden, následně rezignoval na svou funkci náměstka na ministerstvu pro místní rozvoj (MMR). Ve společnosti v minulosti působil jako průvodčí i jako systémový specialista. Jeho výběr kritizovala opozice. Poslanec ODS Stanislav Bláha prohlásil, že Nebeský nemá pro funkci šéfa drah základní předpoklady a zkušenosti. Šéf drah pouze uvedl, že mu podmínky výběru dozorčí rady nepřísluší komentovat, za kritikou je však podle něj především politická hra.

Související