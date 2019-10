Premiér Andrej Babiš nedávno prohlásil, že ví, jak vyřešit problém s miliony uprchlíků ze Sýrie. "Já mám řešení z hlediska Sýrie," říkal minulý měsíc na konferenci Institutu pro politiku a společnost, think-tanku svého hnutí ANO. Konkrétnější nebyl, ale minulý týden poodhalil, co by se podle něj mělo v Sýrii stát. V New Yorku se sešel s tureckým prezidentem Recepem Tayyipem Erdoganem a podle svého vyjádření mu "potvrdil, že země visegrádské čtyřky podporují výstavbu bezpečnostní zóny v severní Sýrii. Turecko do ní chce přemístit až dva miliony běženců". Česko teď Visegrádské skupině předsedá. Jenže Babiš se svou podporou tureckého plánu ihned narazil. Ve vyjádřeních pro HN se od ní distancovaly dva ze tří ostatních států V4, tedy Babišovi nejbližší spojenci. Podle nich je plán nepřijatelný a naopak by mohl způsobit další velkou vlnu uprchlíků do Evropy.