Světové centrální banky nyní uvolňují měnovou politiku, aniž by jim to jasně diktovaly jejich prognózy. Finančnímu trhu to nestačí a čeká další výrazné snižování úrokových sazeb. Důvodem uvolňování měnových politik či v případě Česka alespoň zastavení zvyšování úrokových sazeb jsou především rizika pro budoucí vývoj hospodářství.

Newsletter Odebírat Týden v komentářích HN Máte zájem o informace v širších souvislostech? Zadejte Vaši e-mailovou adresu a každý pátek dopoledne od nás dostanete výběr komentářů, které se během týdne objevily na stránkách Hospodářských novin. Těšit se můžete na komentáře Petra Honzejka, předního ekonoma Tomáše Sedláčka, kardiologa Josefa Veselky a dalších. Výběr pro vás připravuje šéfeditor iHNed.cz Jan Kubita. Přihlášením se k odběru newsletteru souhlasíte se zpracováním osobních údajů a zasíláním obchodních sdělení, více informací ZDE. Z odběru se můžete kdykoli odhlásit. Přihlásit se k odběru