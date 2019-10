V roce 1969 jsem napsal do Mladé fronty recenzi koncertu Karla Gotta v pražské Lucerně. Nelichotivou. A na mém tehdejším telefonním čísle 599 444 se vzápětí ozval ve sluchátku sám Karel Gott. S tím, že by se se mnou rád sešel a promluvil si. Rád totiž řešil věci bez prostředníků, z očí do očí. Do té doby jsme se neznali.