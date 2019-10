Trvanlivé ložisko

Brněnský strojírenský koncern ZKL představí asymetrické soudečkové ložisko s kazetovou klecí. Jeho přednostmi jsou zvýšená naklopitelnost, axiální únosnost a schopnost pracovat při nízkých otáčkách bez prokluzování. Zcela nová konstrukce ložiska předurčuje jeho využití například v převodovce domíchávače betonu či v hlavním rotoru větrné elektrárny. Speciální konstrukce klece umožňuje pohyb řady elementů nezávisle na druhé řadě. Valivé elementy jsou opatřeny povlakem, který snižuje třecí ztráty v ložisku a eliminuje vznik kontaktní únavy a otěru na oběžných drahách ložiska. Nová konstrukce prodlužuje životnost ložiska oproti stávajícím řešením až o 80 procent.

Vodíkový kompresor

Prototyp kompresoru využívajícího ke stlačování vodíku chemicko-tepelný cyklus absorpce a desorpce vodíku do intermetalické struktury kovů přiveze do Brna Strojní fakulta Technické univerzity v Košicích. Použitá koncepce vodíkového kompresoru spočívá v použití vhodné slitiny kovů, která umožňuje absorbovat vodík do své struktury při nízké teplotě a tlaku. Po ohřátí slitiny dochází k výraznému navýšení tlaku, což umožňuje stlačovat vodík bez jeho přímého kontaktu s pohyblivými částmi. To zvyšuje bezpečnost procesu.

Kompaktní svařovací zdroj

Svařovací zdroj TransSteel 2200 představuje kompaktní řešení tři v jednom. Jde o první jednofázový invertorový zdroj od společnosti Fronius, který spojuje svařování obalenou elektrodou a metodami MIG/MAG a TIG v jednom přístroji. Svařovací zdroj TransSteel 2200 se vyznačuje inteligentním designem, jednoduchým ovládáním, robustností a vysokou spolehlivostí. Se svými pouhými 15,5 kilogramu patří k nejlehčím přístrojům na trhu.

Robotická ruka

Pětiprstá ruka SVH je dalším krokem společnosti Schunk k vytvoření dokonalého chapadla. Inspiraci firma hledala v produktu, který byl ke své dokonalosti doveden desítky milionů let evoluce − lidské ruce. Antropomorfní ruka připravená k sériové výrobě se co do schopnosti úchopu neliší od lidské ruky. Díky pohyblivým dílům s celkem devíti pohony umí provádět různé uchopovací pohyby s vysokou citlivostí. Elastické dotykové plochy zajišťují spolehlivé uchopení předmětů. Ruka nabízí také možnosti gestické komunikace mezi člověkem a robotem. Elektronika je kompletně integrována v zápěstí.

Zásilkový box Penguin

Venkovní kontejner na zásilky Penguin box společnosti TextilEco má moderní design a je napájen solární energií. Poslouží jako virtuální tržiště pro aplikace, videa či hudbu a umožňuje vyzvedávání balíků kdykoliv a kdekoliv. Obsahuje vnitřní i venkovní USB porty, bezpečnostní dveře, čidlo na světlo a do budoucna i lednici. Interaktivní obrazovka informuje občany o důležitých událostech v okolí a bude sloužit i jako bezkontaktní platební terminál.

Monitorovací jednotka Chipmunk

Diagnostická jednotka Chipmunk je součástí Monitoringu 4dot, který obsahuje veškeré algoritmy a podporu potřebnou pro sledování stavu strojů. Data ze strojů a zařízení získává on-line systém pomocí senzorů vibrací, které ústí do diagnostické jednotky Chipmunk. Ten data zpracuje, zašifruje a odešle do aplikace 4dot, která na základě zvoleného balíčku služeb přehledně zobrazí naměřená data a doporučení k aktuálnímu stavu. Aplikace také podporuje alarmy (e-mail, SMS, aplikace), neomezený počet uživatelů a propojení s nadřazenými systémy.

