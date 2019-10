Už 7. října odstartuje na brněnském výstavišti 61. ročník Mezinárodního strojírenského veletrhu (MSV). Hlavními tématy nejvýznamnějšího průmyslového veletrhu v Česku, které se prolínají napříč celým programem, jsou také letos digitalizace průmyslu, jež výrazným způsobem ovlivňuje všechny oblasti výroby, a nově i cirkulární ekonomika.

"Návštěvníci uvidí řešení zaměřená na digitální budoucnost, která představí jak samotní vystavovatelé v rámci svých expozic, tak i speciální expozice s názvem Digitální továrna 2.0. Na souběžně probíhajícím veletrhu Envitech se zase lidé dozvědí, jakých výhod je možné dosáhnout efektivní recyklací zdrojů a jak snížit tlak průmyslu na přírodní zdroje," představuje program Michal Svoboda, tiskový mluvčí MSV.

Digitální továrna 2.0 je letos největší novinkou celého veletrhu. V pavilonu A1 tato expozice nabídne komplexní pohled na téma digitalizace výroby. Chybět zde nebudou ani instalace společností ABB či Microsoft, které jsou partnery tohoto unikátního projektu. "V expozici ABB bude k vidění například řada robotů IRB 6700 nebo kolaborativní robot YuMi. Microsoft se pak představí společně se dvěma desítkami svých partnerů," pokračuje Michal Svoboda.

Kromě toho zde zájemci uvidí třeba koncept elektromobilu Škoda Vision iV, který ukáže vizi elektromobility značky Škoda Auto. Atraktivní bude pro návštěvníky i "digitální stezka", která je prostřednictvím konkrétních produktů provede jednotlivými oblastmi digitalizace.

Řadu novinek pak bude možné zhlédnout i napříč všemi halami. Například ve stánku Siemensu se v české premiéře představí nový řídicí systém pro CNC stroje Sinumerik One. Největší 3D tiskárnu v Evropě si pak návštěvníci budou moci prohlédnout v expozici 3Dees Industries.

Partnerskou zemí je tentokrát Česko

Tradici má na brněnském strojírenském veletrhu i partnerství s konkrétní zemí, která se prostřednictvím firemních expozic představuje potenciálním obchodním partnerům. Letošní ročník však bude v tomto ohledu trochu jiný. "Zdůrazněnou zemí bude tentokrát Česko. V pavilonu Z poprvé vznikne Česká národní expozice The Country For The Future, která sdruží celkem 13 státních institucí. Ty nabídnou řadu nástrojů, které mohou pomoci v jednotlivých fázích podnikání od inovativní myšlenky přes její realizaci až po export technologií do zahraničí," vysvětluje Michalis Busios, ředitel MSV.

I tak však nebude o navazování kontaktů nouze. Mezinárodní strojírenský veletrh je prostorem, kde se setkávají vystavovatelé z celého světa a české firmy s nimi mohou navázat obchodní spolupráci. I to je jeden z důvodů, proč je letošnímu ročníku partnerem právě Česko. Naše země se chce důkladně představit a ukázat svůj obchodní a technologický potenciál. Kromě toho z průzkumů z minulého ročníku vyplývá, že 98 procent vystavovatelů navázalo během veletrhu kontakty s potenciálními zákazníky. "Dalším z cílů je tedy přivést na veletrh tu správnou cílovou skupinu a nabídnout jim ucelený přehled o oboru," říká dále mluvčí Michal Svoboda.

Stovky zahraničních vystavovatelů i veletrh práce

Na veletrhu se představí během pěti expozičních dnů přes 1600 firem, z toho polovina bude ze zahraničí. "Nejvíce zahraničních vystavovatelů přijede opět z Německa, odkud jsou ohlášeny také dvě tradiční oficiální účasti zaštítěné spolkovými zeměmi. Slovensko se představí pod hlavičkou Slovenské agentury pro rozvoj investic a obchodu SARIO v pavilonu V," vyjmenovává zahraniční účast Michal Svoboda. Na výstavišti budou k vidění také oficiální expozice Baskicka, Běloruska, Číny, Francie, Indie, Itálie, Rakouska, Tchaj-wanu a nově i Maďarska, které zažije na této úrovni svou premiérovou účast na české akci. Pro zahraniční firmy jde o dobrou příležitost, jak vstoupit na tuzemský trh. Pořadatelé také v rámci veletrhu podporují incomingové mise, přičemž i letos očekávají delegace z celého světa.

A protože MSV je nejen místem setkávání obchodních partnerů, ale také místem, kde se firmy prezentují veřejnosti, bude se i v letošním roce konat veletrh pracovních příležitostí Job Fair. "Uskuteční se ve čtvrtek 10. října a opět nabídne jedinečnou příležitost, jak získat přehled o pracovních možnostech ve strojírenství i příbuzných oborech," uzavírá mluvčí Michal Svoboda s tím, že program doplní také zajímavé přednášky, které poradí, jak uspět v byznysu nebo na pracovním pohovoru.

Článek byl publikován ve speciální příloze Hospodářských novin.

