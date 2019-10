Největší světovou mediální událost minulého týdne, projev šestnáctileté švédské aktivistky Grety Thunbergové, sledovala zblízka také o tři roky starší česká studentka Barbora Kvasničková. Na klimatickém summitu OSN v New Yorku Thunbergovou poslouchala ze zadní řady, vyčleněné pro českou delegaci. Vyslalo ji sem ministerstvo zahraničí jako jednu ze dvou českých zástupkyň mladých lidí, kteří se ho mohli zúčastnit. Druhou účastnicí byla Lucie Smolková, která je aktivně zapojená do studentského hnutí za klima Fridays For Future. Tu však přizvali zástupci OSN.