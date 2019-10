Regionální letiště ve vlastnictví krajů fungují v Česku samostatně už 15 let. S jejich majetkovým přesunem ze státu na kraje v roce 2004 byly spojeny ambiciózní plány, které se ale nenaplnily. I tehdy nejpesimističtější odhady budoucího počtu pasažérů by se nyní považovaly za obrovský úspěch. Letiště v Brně, Ostravě, Pardubicích a Karlových Varech jsou na trhu příliš malými hráči na to, aby měla dostatečný provozní zisk a dokázala splatit miliardové investice, které do nich jednotlivé kraje vložily. Krajské vlády do letišť posílají i další peníze, ať už formou zvyšování jejich základního kapitálu nebo dotacemi pro aerolinky.

V první polovině letošního roku navíc čtveřice regionálních letišť zažila po poměrně úspěšném roce 2018 studenou sprchu. V lednu nejprve České aerolinie zrušily vnitrostátní linku z Prahy do Ostravy a mezinárodní spoj z Karlových Varů do Moskvy. V dubnu pak společnosti Smartwings a Ryanair zastavily většinu linek, jež regionálním letištím tvořily významnou část příletů a odletů. Důvodem bylo uzemnění letadel Boeing 737 Max. Jen Smartwings vypadlo 16 letounů, s nimiž firma počítala pro letní sezonu. Aerolinky se musely rozhodnout, na jaká letiště své zbylé stroje pošlou a které linky obětují.