Už v příštím roce by mohli lidé v on-line komunikaci s úřady nebo firmami používat své přihlašovací údaje do internetového bankovnictví. Odpadla by povinnost prokazovat totožnost občanským průkazem, což jen internetový byznys zdržuje. Novelu zákona o bankách obsahující tuto změnu v prvním čtení schválili poslanci. Text připravený Českou bankovní asociací podporuje také vláda. "Je to začátek revoluce v eGovernmentu," říká o připravované novince advokát Josef Donát z Rowan Legal, jenž se na přípravě novely podílel. Digitalizace podle něj může zvýšit hrubý domácí produkt o více než čtyři miliardy korun.