Pro Elisabeth Bumillerovou je Donald Trump denním chlebem. Jako vedoucí washingtonské redakce deníku New York Times má na starosti zpravodajství listu o politickém dění v hlavním městě USA. V Kongresu, v administrativě, v Bílém domě. "Trumpův Bílý dům − to je po většinu času chaos a to je samozřejmě pro novináře dobré. Trump mluví, mluví a mluví," říká zkušená novinářka, která sama pracovala jako zpravodajka z Bílého domu, reportovala z válečného Afghánistánu a je autorkou několika knih, například biografie o bývalé ministryni zahraničí Condoleezze Riceové.

HN: Jedno z pravidel žurnalistiky říká, že média informují, co se děje, ale sami novináři nemají být součástí příběhu. Trump vás ale vtáhl do své story, udělal z vás "nepřátele lidu". Proč to dělá? Je to pro něho dobrá politika, je naštvaný, nebo se tím baví a užívá si to?

Platí všechno, co jste zmínil. Politicky jsou pro něho útoky na média velmi dobrá taktika. Jeho voličská základna vidí média, zvláště na východním pobřeží USA, v New Yorku a ve Washingtonu, jako součást elit, proti kterým jsou i oni. Zároveň Trumpovi naše zpravodajství skutečně vadí, protože je často k jeho administrativě velmi tvrdé. Tedy z jeho pohledu. To pak vybuchuje. A zatřetí se tím opravdu často i baví, užívá si tu show a svoji roli v ní. Jde se svými provokacemi na Twitter a pak se baví reakcemi.