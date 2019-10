◼ ČESKO

Dluhy českých domácností u bank stouply

Dluhy českých domácností u bank a družstevních záložen v srpnu meziměsíčně stouply o 9,24 miliardy korun téměř na 1,713 bilionu korun. Ve srovnání s loňským srpnem byly vyšší o 101,9 miliardy korun. Vzrostlo také zadlužení nefinančních podniků. Proti červenci bylo vyšší o 16 miliard a činilo tak 1,145 bilionu korun. V meziročním srovnání dlužily firmy téměř o 42 miliard korun více. Vyplývá to z údajů, které zveřejnila Česká národní banka.

◼ ČESKO/EU

Europoslanci požadují, aby Jourová ohlídala právo v ČR

Na otázky spojené s premiérem Andrejem Babišem se bude muset připravit navržená česká místopředsedkyně Evropské komise Věra Jourová před slyšením v Evropském parlamentu. Členové dvou parlamentních výborů sdělili, že se jí během takzvaného grilování příští pondělí hodlají ptát na to, zda dokáže nezávisle dohlížet na dodržování vlády práva v Česku. Bavit se chtějí také o jejích plánech na změny volebních pravidel pro příští evropské volby.

◼ ČESKO

Zelené zdroje dostanou podporu i příští rok

Takzvané zelené zdroje energie dostanou i příští rok finanční podporu v řádech desítek miliard korun. Mluvčí Energetického regulačního úřadu Michal Kebort oznámil, že úřad vydal příslušné cenové rozhodnutí. Celkové náklady na podporované zdroje energie v posledních letech každoročně činí přes 40 miliard korun, loni jim bylo vyplaceno 46,1 miliardy korun. Na kolik peněz přesně budou mít tyto zdroje nárok v roce 2020, není v nařízení stanoveno.

◼ ČESKO

Policie stíhá 10 lidí kvůli zakázkám CzechTourismu

Policie začala stíhat 10 lidí kvůli veřejným zakázkám zhruba za 27,3 milionu korun, které zadala státní agentura CzechTourism (CT). Bývalého manažera jednoho z odborů české centrály CT obvinili kriminalisté z manipulací s tendry, dalších devět lidí z podplácení. Policisté kvůli případu zasahovali v listopadu na ministerstvu pro místní rozvoj a v CT. Kvůli podezření na nehospodárné zadávání zakázek prověřovali i ministryni Kláru Dostálovou (za ANO).

◼ ČESKO

Péče o děti v nouzi je v Česku stále nedostatečná

Situace dětí v Česku a naplňování jejich práv se za posledních osm let příliš nezlepšily. Péče o ohrožené děti je dál roztříštěná mezi více ministerstev. V ústavech stále vyrůstá velký počet dětí a pěstounů je nedostatek. Názor dětí soudy a úřady v potaz vždy neberou. Při představení stínové zprávy o plnění Úmluvy o právech dítěte to řekli ředitelka Českého helsinského výboru Lucie Rybová a předseda Aliance za dětská práva Miroslav Prokeš.

◼ ČESKO

Průměrná firma stráví ročně papírováním 226 hodin

Průměrná malá firma v Česku vynaloží na účely byrokracie a papírování 226 hodin ročně. Vůči loňskému roku jde o zlepšení o sedm hodin. Vyplývá to z Indexu byrokracie, který znázorňuje všechny známé povinnosti, jež má typická malá firma během jednoho provozu v Česku. Index připravuje Liberální institut. V mezinárodním srovnání se ČR umístila na druhém místě za vítězným Slovenskem, kde průměrný malý podnikatel tráví byrokracií 221 hodin.

◼ ČESKO

Senátoři chtějí do ústavy právo bránit se zbraní

Listina základních práv a svobod by mohla obsahovat výslovné právo bránit sebe i jiné se zbraní podle podmínek stanovených zákonem. Navrhla to skupina 35 senátorů v čele s někdejším policejním prezidentem Martinem Červíčkem (ODS). Jejich novelou by se horní komora mohla začít zabývat koncem října. V případě schválení návrhu jej dostanou k posouzení vláda a sněmovna. Pro přijetí bude třeba ústavní, tedy třípětinové většiny.

◼ ČESKO

Sčítání lidu se uskuteční na jaře 2021

Příští sčítání lidu, domů a bytů v Česku by mělo začít 27. března 2021. Od tohoto dne budou moci lidé vyplňovat formuláře elektronicky. Zadávat by měli mnohem méně údajů než při posledním sčítání před osmi lety, část potřebných dat statistici získají z registrů. Návrh zákona o sčítání schválila vláda. Papírové tiskopisy sčítací komisaři doručí nově jen těm lidem, kteří informace přes počítač neodešlou.

Je to nedůstojná hra pro učitele.

František Dobšík

Předák školských odborů, které chtějí o tom, jak přesně by se měly od ledna zvýšit platy učitelů, jednat s premiérem Andrejem Babišem (ANO). Nový návrh ministra školství Roberta Plagy (ANO), podle něhož by měli všichni pedagogové do základu výdělku místo slibovaných 2250 korun dostat 2700 korun a zbývajících 900 korun pak do odměn, nechtěly zatím komentovat. Spokojeny prý ale nejsou.

◼ ČESKO

Ostravská ČSSD se chce proti zrušení bránit soudně

Ostravští sociální demokraté se chtějí podle předsedkyně ostravské ČSSD Jany Vajdíkové soudně bránit proti rozhodnutí předsednictva strany zrušit většinu místních organizací. Zatím čekají na písemné vyhotovení rozhodnutí předsednictva. Návrh na zrušení 17 z 26 organizací v Ostravě předložila moravskoslezská ČSSD. Zdůvodnila ho špatným výsledkem strany v posledních komunálních volbách a obavou, že mají mezi členy černé duše.

◼ ČESKO

Zastupitel Birke rezignoval kvůli zdravotnictví

Poslanec a starosta Náchoda Jan Birke (ČSSD) rezignoval na místo zastupitele Královéhradeckého kraje. Důvodem je to, že nesouhlasí s tím, jak zdravotnictví kraje řídí náměstek hejtmana pro zdravotnictví Aleš Cabicar (TOP 09). Birkemu vadí zejména personální změny − jím kritizovaná ředitelka náchodské nemocnice Ivana Urešová se má od února 2020 stát předsedkyní představenstva celého Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje.

◼ FRANCIE

Havlovu cenu dostali mladí z Balkánu a obhájce Ujgurů

Letošní Cenu Václava Havla za lidská práva, kterou uděluje Parlamentní shromáždění Rady Evropy společně s Knihovnou Václava Havla a Nadací Charty 77, získal čínský obhájce menšinových Ujgurů Ilham Tohti a Mládežnická iniciativa za lidská práva, která působí na Balkáně. Čínský akademik Ilham Tohti (49) cenu dostal za to, že se přes 20 let zasazuje o zlepšení situace Ujgurů a dialog mezi etnickými skupinami v Číně.

◼ ČESKO

Žáci základních brněnských škol sami navrhnou projekty

Žáci v Brně sami navrhnou a rozhodnou, jaké projekty chtějí ve svých základních školách uskutečnit. Umožní jim to brněnský magistrát. Každé škole, která projeví zájem o spolufinancování, poskytne 35 tisíc korun. O využití přidělených peněz rozhodnou žáci třetích až devátých tříd. Žáci si sami musí zjistit cenu vymyšleného projektu a najít spolužáky, které svým nápadem osloví. Navržené projekty schvaluje komise zástupců vedení školy.

◼ ČÍNA

K výročí vzniku ČLR vzdal čínský prezident hold Maovi

Si Ťin-pching se společně s dalšími vysokými představiteli Číny poklonil památce kontroverzního zakladatele komunistického státu Mao Ce-tunga. Do Maova mauzolea přišel v předvečer 70. výročí vzniku ČLR. Takové pocty vůdci Maovi, zodpovědnému za smrt milionů krajanů, jsou v posledních letech poměrně neobvyklé, uvedly agentury AFP a AP. Prezident se třikrát poklonil soše Mao Ce-tunga a pak znovu vzdal hold u jeho nabalzamovaného těla.

◼ ŘECKO

Po požáru přemístí řecká vláda migranty na pevninu

Po nedělním požáru a nepokojích v přeplněném uprchlickém táboře Moria na ostrově Lesbos, které si vyžádaly smrt dvou lidí a dvě desítky zraněných, oznámila řecká vláda přemístění několika tisíc migrantů do středisek na pevnině. Už včera mělo z tábora Moria odjet 250 migrantů a do konce října jich má být přemístěno nejméně tři tisíce. Situaci řešila krizová schůzka, kterou svolal premiér Kyriakos Mitsotakis.

◼ RUSKO

Soud zrušil Ustinovovi trest vězení

Ruský soud zrušil trest vězení ruskému herci Pavlu Ustinovovi. Jeho odsouzení za údajné zranění policisty při zatýkání během opozičního protestu 3. srpna v Moskvě vyvolalo ve veřejnosti vlnu pobouření. Ustinov v době zatčení stál s telefonem v ruce a odpor strážcům pořádku nekladl.

◼ Z TWITTERU

Kandidáti nominovaní Rumunskem (R. Plumb) a Maďarskem (L. Trócsányi) nejsou podle právního výboru EP s to vykonávat funkci v souladu se smlouvami EU a kodexem chování. Další postup je na předsedkyni komise.

@Europarl_CS

oficiální vyjádření Evropského parlamentu

Vietnamská komunita v Česku je třetí nejpočetnější menšinou, spolupráce a výměna informací s Vietnamem jsou pro nás naprosto klíčové.

Jan Hamáček

ministr vnitra (ČSSD) po jednání ve Vietnamu

◼ VELKÁ BRITÁNIE

Vracení peněz klientům Thomase Cooka se protáhne

Refundace zrušených rezervací klientů zkrachovalé britské cestovní kanceláře Thomas Cook bude trvat déle, než se čekalo. Úřad pro civilní letectví zatím nemá potřebná data. Oznámil, že příští týden spustí internetový systém, jehož prostřednictvím mají dostat zpět peníze do 60 dnů od podání žádosti zákazníci, kteří zájezd zaplatili jinak než inkasně. Zhruba 100 tisíc klientů, kteří služby kanceláři uhradili z účtu, by se mělo náhrady dočkat do 14 dnů.

◼ NĚMECKO

Hromadnou žalobu kvůli Dieselgate už řeší soud

Soud v Braunschweigu se začal zabývat hromadnou žalobou 470 tisíc klientů na automobilový koncern Volkswagen ve skandálu Dieselgate. Majitelé aut se tak pokoušejí zvýšit své šance na odškodnění od firmy. U soudu je zastupuje německý svaz na ochranu spotřebitelů. Koncern v září 2015 přiznal, že nainstaloval do 11 milionů naftových aut software umožňující manipulovat s testy emisí. Aféra se týká i více než milionu vozů Škoda Auto.

◼ RAKOUSKO

Kurz: Nová koalice musí být hospodářsky úspěšná

Bývalý a pravděpodobně i budoucí rakouský kancléř Sebastian Kurz, jehož lidová strana s výrazným náskokem vyhrála nedělní předčasné volby, očekává obtížná jednání o vládní koalici. Jedním z ústředních bodů programu vlády pod jeho vedením musí být koncept úspěšné hospodářské politiky, řekl Kurz rakouskému rozhlasu. V Rakousku se stále častěji mluví o vzniku koalice lidovců a Zelených, tedy dvou jasných vítězů voleb.

◼ MARKETING

DPP mění provozovatele reklamních ploch v metru

Pražský dopravní podnik (DPP) vybral nového provozovatele zhruba 22 000 reklamních ploch v pražském metru. Railreklam ze skupiny BigBoard nahradí firmu Rencar ze skupiny JCDecaux, s níž vede DPP soudní spor o platnost smlouvy. Od Railreklam získá DPP 91,5 milionu korun ročně, což je dvakrát více než od Rencaru za využívání všech asi 130 000 ploch, jež podnik vlastní. DPP postupně zadává nové soutěže i na další plochy.

◼ ENERGETIKA

Z-Group spustila solární elektrárny v Maďarsku

Skupina Z-Group podnikatele Zdeňka Zemka v Maďarsku zahájila provoz osmi menších solárních elektráren v hodnotě přes 100 milionů korun. Elektřinu začaly dodávat do sítě tento měsíc, informovala firma. Ve výstavbě nových fotovoltaických zdrojů v Maďarsku chce podnik pokračovat.

◼ TELEKOMUNIKACE

Cetin plánuje milion gigabitových přípojek

Společnost Česká telekomunikační infrastruktura Cetin chce do sedmi let připojit milion českých domácností k internetu optickou přípojkou o rychlosti jeden gigabit za vteřinu. V současnosti je připojení dostupné zhruba pro 30 000 bytů. Cetin ze skupiny PPF spravuje a provozuje největší datovou a komunikační síť pokrývající celé území Česka. Služby nabízí především telekomunikačním operátorům.

◼ STAVEBNICTVÍ

Sudop ovládl firmu cadconsulting

Skupina Sudop získala podíl 65 procent v české konzultační společnosti cadconsulting za několik desítek milionů korun. Do roku 2022 plánuje ve své IT divizi zaměstnávat 500 specialistů. Cadconsulting pomáhá se zaváděním informačního modelu stavby projektantským firmám. Projektová a inženýrská společnost Sudop se zabývá stavbami v oblasti dopravy, průmyslu či energetiky.

◼ CESTOVNÍ RUCH

O CK Neckermann se rozhodne příští týden

O budoucnosti tuzemské cestovní kanceláře Neckermann, která je součástí zkrachovalé britské skupiny Thomas Cook, se rozhodne pravděpodobně až v příštím týdnu. Řekl to místopředseda Asociace cestovních kanceláří ČR Jan Papež. Původně se mělo o osudu společnosti rozhodnout do konce září, podle Papeže však současný stav kanceláře umožnil další jednání. Cestovka má nyní v cizině přes 500 klientů.

◼ LETECKÁ DOPRAVA

Po krachu Adria Airways jsou třeba nové aerolinky

Bankrot Adria Airways se ukazuje jako jediné řešení poté, co dopravce byl nucen od úterý zrušit většinu svých letů. Včera to uvedl slovinský ministr hospodářství Zdravko Počivalšek. Vláda zvažuje vytvoření zcela nových aerolinek, aby zlepšila mezinárodní letecké propojení alpské země. Adrii koupil od Slovinska v roce 2016 německý ifond 4K Invest. Podle médií dluží něco kolem 90 milionů eur (2,3 miliardy Kč).

◼ EUROZÓNA

Inflace v Německu je nejnižší téměř za tři roky

Meziroční růst spotřebitelských cen v Německu v září překvapivě zpomalil na 0,9 procenta ze srpnových 1,0 procenta. Inflace se tak dostala na nejnižší úroveň od listopadu 2016. Předběžné údaje zveřejnil německý statistický úřad. Evropská centrální banka usiluje o to, aby se inflace v eurozóně pohybovala těsně pod dvěma procenty.

◼ AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL

Německý Kamax zvažuje nový závod na Slovensku

Německá skupina Kamax plánuje, že na Slovensku investuje 25,2 milionu eur (651 milionů korun) do výstavby nové továrny na výrobu šroubů pro automobilový průmysl. Zaměstná 99 lidí. Plné výrobní kapacity závodu hodlá dosáhnout v roce 2022, většina produkce půjde na export. Kamax podniká také v Česku. Na Slovensku skupina od roku 2007 vyrábí různé nástroje, v této divizi zaměstnává přes 120 pracovníků.

Provoz maloobchodní sítě bude zachován do konce letošního roku.

Marek Odrobina

Likvidátor prodejce hudebních nosičů Bontonland, tedy firmy, která po čtvrt století na trhu končí. Akcionáři rozhodli o její dobrovolné likvidaci.

◼ DOPRAVA

RegioJet měl za první pololetí zisk 102 milionů

Železniční dopravce RegioJet byl za letošní první pololetí v zisku před zdaněním 102 milionů korun, za celý rok očekává přes 200 milionů, což by byl dvojnásobek proti loňsku. Tržby v pololetí činily 905 milionů. Dopravce začal fungovat na českých kolejích v roce 2011, v zisku byl v pololetí poprvé v roce 2015. Postupně expanduje s vlaky na trase z Prahy na Ostravsko a východní Slovensko a také na trase z Prahy do Brna, Bratislavy a Vídně.

◼ PRŮMYSL

Třinecké železárny staví zařízení k chytání prachu

Hutní společnost Třinecké železárny buduje za 700 milionů korun dvě zařízení, která budou zachytávat prach v provozech, kde se zpracovávají suroviny. Plně fungovat začnou v příštím roce, financované jsou z dotací. Loni podnik vypustil do ovzduší 138 tun prachu, nejméně v historii. Přesto patří k největším průmyslovým znečišťovatelům v zemi. Díky novým zařízením se prašnost ve firmě sníží o dalších 56 tun.

◼ ENERGETIKA

Francie ruší starou jadernou elektrárnu

Francouzská energetická společnost EDF uzavře svou nejstarší atomovou elektrárnu Fessenheim na francouzsko-německé hranici do 30. června 2020, kdy bude odstaven druhý reaktor. První reaktor bude vyřazen z provozu už na konci února téhož roku. Francie je po Spojených státech druhým největším výrobcem elektřiny z jádra, má 58 reaktorů ve dvaceti jaderných elektrárnách.

◼ Z TWITTERU

Podíl zahraničních investorů v tuzemských státních dluhopisech zůstal i v srpnu stabilní. Konec kurzového závazku ČNB zvýšil jejich atraktivitu, což ještě umocňuje v současnosti relativně vysoký výnos vůči riziku ve srovnání se zbytkem Evropy.

@FrantisTaborsky

František Táborský, ekonom Komerční banky