Bývalé komunistické státy včetně Česka od vstupu do Evropské unie výrazně zbohatly. V rámci procesu dohánění vyspělejších zemí by samozřejmě ekonomicky rostly i bez členství v unii. "Ale šlo by o mnohem nižší růst. Členství v jednotném trhu představuje zásadní benefit," konstatoval letos na jaře v exkluzivním rozhovoru s HN předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker.

České firmy mohou své produkty volně vyvážet do celé EU, která je největším trhem na světě. A vývoz do unie představuje dominantní část českého hrubého domácího produktu. Česko kromě toho získalo v rámci dotací pro chudší státy ze společného evropského rozpočtu o více než 700 miliard korun více, než kolik do něj samo přispělo.