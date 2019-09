Rok 2019 má před sebou poslední tři měsíce a investoři zatím mohou být spokojení. Ukazují to nejen burzovní indexy, ale i zhodnocení peněz vložených do podílových či penzijních fondů. Zatímco loni v drtivé většině kvůli poklesům na světových trzích prodělaly, letos je tomu naopak. A platí to nejen o fondech, které investují do akcií, ale také o fondech dluhopisových.

