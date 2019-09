Saúdskoarabský ministr energetiky princ Abdalazíz bin Salmán trávil víkend v Londýně. V noci na sobotu 14. září se dozvěděl v hotelu špatnou zprávu. Doma se v půl čtvrté místního času stalo něco velkého. Výbuchy na ropném poli Churajs a v komplexu nádrží na ropu v Abkajku. Informace byly natolik znepokojivé, že ráno princ sedl do soukromého letadla a odletěl nikoliv do metropole Rijádu, ale rovnou do města Zahrán na východě země, které je nejblíže velkým nalezištím ropy a klíčové infrastruktuře na těžbu a dopravu suroviny v Saúdské Arábii.