Slyšeli jste Gretu na klimatickém summitu OSN? "Jak jste mohli? Vašimi prázdnými slovy jste mi ukradli mé sny a mé dětství!"

Tak co, chcete bojovat proti klimatické změně stejně jako ona? Zapůsobila na vás její slova? Asi ne, že? To proto, že jste čtyřicetiletí Pražáci nebo Plzeňáci s autem na naftu a letenkami do Chorvatska. Nezapůsobilo to na vás, protože Greta nemluvila k vám.