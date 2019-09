Stanice metra Letňany postavená uprostřed polí s početnou populací syslů si o doplnění v podobě lidského prvku říká dlouho. Původně se sem mělo přestěhovat pár ministerstev. Potom premiér Andrej Babiš přišel s vizí úřednické čtvrti pro 10 tisíc úředníků. Dostalo by se i na byty, původně jich tady mělo vzniknout lehce přes tisíc. Skladbu letňanské populace zdravých syslů a lidí by pak vhodně doplňovali nemocní (lidé) z blízkého i vzdáleného okolí, neboť pokud premiér chtěl úředníky, potom Praha trvala na nemocnici.

Pokud jde o vize, jsou ovšem jak zástupci Prahy, tak premiér břídilové. Jak má vypadat to "správně velkorysé" územní plánování, ukázal až developer Pavel Sehnal, jinak také místostarosta Letňan. Ten se do politiky dostal zakoupením stranické značky ODA, již kdysi založili političtí disidenti, kteří se dnes k novému projektu se starým jménem nejen nehlásí, ale nejradši by zapomněli, že s ním měli kdy něco společného. Nový politik Sehnal, který také provozuje výstavní areál v Letňanech, přišel s tím, že úředníků by tam mělo být rovnou 25 tisíc. K tomu by tam měla vzniknout nová cyklistická hala plus byty pro 50 tisíc obyvatel, 30 procent z nich by pak podle politika-developera Sehnala mohlo pracovat v nových úřednických budovách. Co by noví úředníci dělali, není z plánu úplně jasné. Každopádně úplně nejhorší by podle Sehnala bylo, kdyby nový a vůbec jakýkoliv projekt spojený s Letňany vedl k uzavření letňanského výstaviště, protože teprve to by prý mělo nedozírné ekonomické důsledky. Že by je pocítil hlavně on jako majitel areálu, místostarosta Sehnal zmínit zapomněl.

Naředit populaci syslů lidmi Letňanům neuškodí a metro za desítky miliard začne konečně dávat smysl. Úřednická čtvrť ani projekty místního miliardáře ovšem nejsou to, co by Praha měla jakýmkoliv způsobem podporovat.

Související