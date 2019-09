Na české mediální scéně se objevily hned dva příklady toho, co mohou nebo nemohou dělat zaměstnanci veřejnoprávních institucí na sociálních sítích. Jednak se Česká televize rozhodla upravit několik let stará pravidla pro vystupování svých zaměstnanců a spolupracovníků v jiných médiích. A jednak se do České televize zostra pustil moderátor Českého rozhlasu Luboš Xaver Veselý. Udělal to tak, jak je v posledních letech zvyklý − právě prostřednictvím sociálních sítí. Tvář jednoho veřejnoprávního média útočí na druhé veřejnoprávní médium, za hlasitého radování svých příznivců a s tichým souhlasem svého chlebodárce.

