Britský premiér Boris Johnson prohlásil, že nehodlá rezignovat, aby umožnil další odklad odchodu Velké Británie z Evropské unie. Premiér to prohlásil v rozhovoru pro britskou stanici BBC ještě před začátkem konference jeho konzervativců. Ta potrvá do 2. října a strana se na ní pokusí připravit plán na řešení patové situace. Velká Británie by měla odejít z Evropské unie už 31. října.