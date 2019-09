Práci s odsouzenými a jejich rodinami se sdružení Za branou věnuje přes deset let. Organizace pomáhá udržovat kontakt mezi blízkými na obou stranách, poskytuje podporu po návratu z výkonu trestu a při hledání zaměstnání. "Práce je jedním z faktorů, který snižuje recidivu, tedy opakovaný návrat do vězení, a umožňuje úspěšnou resocializaci," vysvětluje psycholog Martin Galbavý, který pro sdružení pracuje. Příprava na život "venku" by podle něj měla začínat už ve věznici.