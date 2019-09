Stávková pohotovost učitelů zřejmě jen tak neskončí. Situaci pravděpodobně nezklidní ani další jednání mezi zástupci školských odborů a ministrem školství Robertem Plagou (ANO), které ministr plánuje na začátek příštího týdne. Vyjednávání se zaseklo na požadavcích odborů, které chtějí, aby učitelé dostali plošně přidáno deset procent, tedy průměrně 3600 korun za měsíc. Podle Plagy by ale část z těchto deseti procent měla jít na odměny. Navrhuje, aby každý učitel dostal navíc 2250 korun a v průměru 1350 korun na odměnách. Odboráři však tvrdí, že peníze z prémií nemají učitelé jisté. "Náš návrh zaručuje, že ke kolegům peníze doputují a nemusí čekat, jestli jim budou vyplaceny odměny," říká Dobšík. Podle odborů to ale neznamená, že by neměly růst i prémie. "Ideální by bylo dostat se na růst celkem o patnáct procent," říká předseda školských odborů František Dobšík.