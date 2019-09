Sněmovna ve čtvrtek vypadala, jako by na programu jednání byl nedůležitý zákon, který voliče ani zákonodárce nezajímá. Na schůzi chyběla téměř třetina poslanců (zhusta vládních) i většina ministrů. A to přesto, že dolní komora parlamentu poprvé ve své novodobé historii projednávala ústavní žalobu Senátu na hlavu státu. Taková žaloba by Miloše Zemana mohla připravit o funkci. Prezident podle mnoha politiků, hlavně opozičních, a většiny senátorů opakovaně překročil pravomoce a posiluje vliv a moc právě na úkor poslanecké sněmovny.