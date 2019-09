Impulzem, který by mohl nastartovat další rozvoj konopného trhu v Česku, by měla být legalizace rekreačního užívání marihuany. Ta ale zatím nezískala podporu vládních stran. Omezenou legalizaci konopí má dlouhodobě v programu jen pirátská strana, která také loni navrhla, aby mohli lidé pro svou potřebu pěstovat až pět rostlin marihuany. Doma by pak mohli mít beztrestně až jeden a čtvrt kilogramu usušeného konopí, s sebou by mohli nosit až třicet gramů rostliny.