Před čtyřiceti lety, v říjnu 1979, zaútočily na Zemi hordy vesmírných lodí z jiné galaxie. Pestrobarevně pomalované hvězdolety se řítily prostorem a hrozily zničením všeho, co nám bylo v té době blízké: kalhot do zvonu, disko hudby, nově postaveného brněnského hotelu Voroněž i plodů íránské islámské revoluce. Navzdory dozvukům energetické krize, která v průběhu ledna ochromila celý svět, nasedly statisíce dobrovolníků do vesmírných lodí, aby statečně čelily invazi agresorů z vesmíru. Naštěstí měli tito dobrovolní obránci natrénováno: jen o rok dříve museli bránit Zemi před podobnou vesmírnou invazí. Do karet jim tehdy hrála i slušná výbava čtyř krytů, navíc brzy odhalili mimozemskou strategii: lodě postupovaly stále doprava, pak se zastavily, o něco klesly a postupovaly doleva…

