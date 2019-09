USA a Česko: Greta, vztek a tápající konzervativci

Kdyby na světě nebyla Greta Thunbergová, museli by si ji někteří lidé vymyslet. Mladičká švédská ekologická aktivistka provedla několik věcí, kterými dost lidí popudila. Naposledy šlo o její rozzlobený projev na klimatické konferenci OSN v New Yorku. Nebýt Grety, spousta konzervativních politiků a myslitelů by netušila, jak se ke klimatickým změnám postavit, aby nebyli v základním rozporu s vědou. Greta jim to usnadňuje. Každý den teď posílají do světa tweety a projevy o tom, že je nemocná a šílená. Strefují se do šestnáctileté dívky a podstatě věci se vyhýbají.