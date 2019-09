◼ Film

Deštivý den v New Yorku

Bioscop, v kinech od čtvrtka

Ve třiaosmdesáti letech Woody Allen natočil film o vysokoškolácích, kteří zažijí nečekaný víkend v New Yorku. Romantickou komedii od čtvrtka promítají česká kina, do těch amerických se nedostala. Allen se proto soudí s firmou Amazon, která snímek odmítá uvést kvůli obviněním, že režisér začátkem 90. let údajně sexuálně obtěžoval svou adoptivní dceru. Allen to odmítá.

◼ Výstava

Milan Kundera

Strahovský klášter, do 27. října

Nejpřekládanějšího českého spisovatele, kterým je ve Francii žijící Milan Kundera, připomíná výstava v pražském Strahovském klášteře. Věnuje se překladům Kunderova díla do různých jazyků, grafickému řešení jeho knih i ohlasům ze světa.

◼ Dokumentární film

Jiří Suchý

CinemArt, v kinech od čtvrtka

Archivní záběry, současnou tvorbu i situace z osobního života Jiřího Suchého zahrnuje nový film dokumentaristky Olgy Sommerové s podtitulem Lehce s životem se prát. Cílem bylo vytvořit atraktivní životopisný a tvůrčí portrét principála divadla Semafor, "film o životní cestě muže, který kromě toho, že svoje nadání zasvětil divadelní a písňové tvorbě, žil také svůj osobní a občanský život," vysvětlila.

◼ Literatura

Možnosti milostného románu

Nakladatelství Host 2019

V pondělí nakladatelství Host vydá nový román Jana Němce, který před šesti lety zaujal Dějinami světla, beletrizovaným životopisem fotografa Františka Drtikola. Tentokrát vypráví o milostném vzplanutí, peripetiích šestiletého partnerského vztahu a snaze pochopit, proč skončil.

◼ Film

Národní třída

Falcon, v kinech od čtvrtka

Režisér Štěpán Altrichter po ambiciózním debutu Schmitke zfilmoval knihu Jaroslava Rudiše. Národní třída v hlavní roli s Hynkem Čermákem je černou komedií s dramatickými prvky. Vstupuje do myslí těch lidí, na které veřejné debaty zapomínají: těch, kdo nedůvěřují nikomu, kterým se v životě nedaří a kteří rádi skáčou po jednoduchých řešeních.

◼ Výstava

Daniel Pitín

Galerie Rudolfinum, Praha, do 29. prosince

Průřez tvorbou dvaačtyřicetiletého Daniela Pitína nově vystavuje pražská Galerie Rudolfinum. Rozměrné malby doplňují filmy, které divákovi umožňují poznat inspirační zdroje. "Na jedné straně je to extrémně bravurní malba, zároveň je jeho práce hluboce konceptuální," říká kurátor výstavy a ředitel galerie Petr Nedoma.

◼ Koncert

Erik Truffaz

Palác Akropolis, Praha, 27. září

Poslední vstupenky zbývají na páteční koncert jazzového trumpetisty Erika Truffaze, který v Paláci Akropolis připomene 20. výročí alba Bending New Corners − komplet i s raperem Nyou. Nahrávku ovlivněnou hip hopem a drum'n'bassem v sobotu společně představí také v pražském Jazz Docku, tam už je ale vyprodáno.