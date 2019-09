Myslela jsem ráno, že jede Českým Krumlovem koňské spřežení, po těch kočičích hlavách, jaký to byl rachot. Když jsem ale vykoukla, tak co nevidím: Číňané táhli za sebou kufry na kolečkách," zapsala si do povinného deníku loni v červnu Jana Fleková, jedna přibližně z 50 zaměstnanců společnosti UNES-CO založené umělkyní Kateřinou Šedou.