Získat peníze do podnikání od investorů není alchymie. Roli hraje podle Andreje Kisky, partnera investiční společnosti Credo Ventures, dobrý nápad, zapálení zakladatele i komunikace s investory. "Jako investoři se díváme na to, zda má zakladatel jasné a strukturované myšlení," říká Kiska v rozhovoru, kde radí, jak může start-up investory zaujmout.

HN: Je něco, co by podnikatel určitě neměl říkat, když přijde za investorem?

Strašně moc věcí. Záleží na tom, co investor hledá, a to je především zapálení pro projekt a jasný záměr. Takže to poslední, co by podnikatel měl říct, je "mám čtyři nápady a teď mi poraďte, který je nejlepší" nebo "nejsem si jistý, zda to chci dělat, a chci se nejdříve poptat, jak se vám to bude líbit".

HN: Proč?

V každé začínající firmě přijde okamžik, kdy je podnik tváří v tvář smrti. V tu chvíli je zapálení zakladatele a přesvědčení o tom, že dělá něco smysluplného a věří tomu, strašně důležité. Podnikatel musí mít vnitřní motor, když se start-upu nedaří, a to je to, co jako investoři hledáme. Když nám pošle více byznysplánů nebo řekne, že si není jistý, zda chce daný projekt dělat, jsou to pro nás špatné zprávy.

Andrej Kiska ml. (32) Syn bývalého slovenského prezidenta Andreje Kisky vystudoval finance a management na University of Virginia ve Spojených státech. Po škole v roce 2009 nastoupil jako analytik do investiční společnosti Benson Oak v Praze. Tento fond byl jedním z prvních investorů české antivirové firmy AVG Technologies. V roce 2012 byl Kiska u toho, když fond prodal svůj podíl v AVG při uvedení firmy na americkou burzu. Od roku 2015 je Kiska partnerem ve venture kapitálovém fondu Credo Ventures, který investuje do start-upů ve střední Evropě. Ve stejném roce vydal anglicky psanou příručku o místním startupovém prostředí – Central European Startup Guide. V roce 2016 se stal Investorem roku v soutěži Central European Startup Awards. O rok později šel založit pobočku Credo Ventures do Silicon Valley. Letos se i s manželkou, dcerou a synem vrátili do Česka. Andrej Kiska investoval například do společností Gamee, Cera+ nebo Photoneo.

HN: Existuje recept, jak si to zapálení a zájem udržet?

Myslím si, že jde o jednu z motivací, proč lidé vůbec začnou podnikat. Někdo chce vydělat peníze, někdo chce být sám sobě pánem a někdo chce vyřešit problém. A ten motor, který člověka žene dopředu, je právě nevyřešený problém. Je to moment, kdy kvůli té věci nemůže v noci spát a jediná cesta, jak z toho ven a dobře se vyspat, znamená ten problém vyřešit. To je způsob, jak si udržet motor, i když se firmě nedaří.

HN: Když si myslím, že takový motor mám, a rozhodnu se oslovit investory, jak si je mám vybrat?

Až 99 procent firem v počáteční fázi investora nepotřebuje. My vždycky říkáme, že nejlepší investor je zákazník. Jemu nemusí podnikatel dávat žádný podíl ve společnosti a zároveň řeší jeho problém. Pokud umíte prodat produkt prvním zákazníkům a víte, že za investorem nemusíte, je to pro vás lepší.

Někdo jiný ale potřebuje investora od prvního dne, protože sám podnikání nerozjede. Může se hodit v případě, že máte řešení, které funguje pro pět lidí, a vidíte potenciál pro dalších pět tisíc lidí. Ale na to potřebujete investovat do dalších zaměstnanců, marketingu a podobně. To takzvané škálování lze udělat dvěma způsoby: buď si počkáte, dokud si na to nevyděláte, nebo přijdete za investorem. Za to, že získáte peníze na růst, se ale podělíte o část společnosti.

HN: Co všechno bych měla mít pro investora připravené?

Nejlepší fáze, kdy za investorem přijít, je tehdy, když máte tým lidí, kteří umí produkt postavit, a máte zákazníky, kteří ho chtějí. Tím jste si ověřila, že řešíte reálný problém. V tom případě mějte připravený byznysplán. Nebo spíš investorskou prezentaci. Nejde nám o 30stránkový sloh ve wordu, nad kterým podnikatel strávil mnoho času a my bychom s ním také museli trávit hodně času.

HN: Jak by měl tedy byznysplán vypadat?

Dobrá podnikatelská prezentace by se měla vejít do 10 až 15 powerpointových slidů. Jako investoři se díváme na to, jestli je zakladatel schopný jednoduše popsat velmi komplexní pojmy, koncepty a produkty a zda má jasné a strukturované myšlení. Jasnost myšlenky je pak důležitá i pro najímání lidí, prodávání produktu a shánění peněz. Čím jasnější, stručnější a kratší, tím lepší.

Úloha byznysplánu je dostat se na společné setkání, mítink. Tam byste měla 20 minut něco prezentovat a většina toho času by měla být diskuse s investory. Na čím více otázek se investor ptá, tím lépe. Pokud se ptá málo, tak by chtěl jít nejraději domů nebo minimálně nedává pozor.

HN: O čem by se mělo při prezentaci mluvit?

V čím ranější fázi jste, tím důležitější je mluvit o týmu, protože to je to nejdůležitější. Já tomu na svých mítincích věnuji spoustu času, ptám se, jak dlouho a odkud se ti lidé znají, abych pochopil, jak funguje jejich dynamika. Takže by se měl objevit nějaký slide o týmu a podnikatel by se u něj neměl bát strávit hodně času. Pokud je více spoluzakladatelů, je třeba nechat mluvit i ostatní nebo přivést jiné kolegy.

Dalším prvkem je schopnost vysvětlit, proč je zrovna tento zakladatel vhodný pro řešení tohoto problému. Jde o to zjistit, jak podnikatel zná trh a konkrétní otázku, kterou chce řešit. Důležitý faktor, na který se v rané fázi díváme, je velikost příležitosti − v jak velkých číslech zakladatel uvažuje. Credo Ventures investuje do start-upů ze střední Evropy, které mají globální potenciál. To ale neplatí pro 90 procent skvělých byznysů, které řeší lokální problém s místním potenciálem. Je to specifikum našeho byznysu, ale spousta jiných investorů se na to takovou optikou nedívá. Myslím si, že pro většinu lidí trhová příležitost nemusí být důležitá, ale investoři hledají zhodnocení investice. A na čím větším trhu jste, tím lepší zhodnocení to může přinést.

HN: Může zájem zakladatele přebít i jiné, chybějící faktory, jako například větší zkušenost?

Důležitá je pro nás schopnost podnikatele přinést do odvětví jiné myšlení. Ideální kombinace je, že jste expertka na daný obor, ale z nějakého důvodu máte jiný pohled na daný problém. To může být tím, že jste třeba čtyři roky dělala někde jinde, kde jste získala zkušenosti, které se vám hodí v tom původním oboru, a vrátíte se k němu. Nebo máte spoluzakladatele, který už v tom odvětví nějakou dobu fungoval, a spojíte se. Když někdo pracoval ve Volkswagenu 30 let, tak sice zná všechny problémy, ale je možné, že se už dostal do stavu, kdy je malá šance, že bude chtít něco změnit. Na druhou stranu, pokud přijde někdo mladý, kdo chce ten status quo ovlivnit, a spojí se, je to dobrá kombinace.

HN: Jak má podnikatel udělat na investory dobrý první dojem?

Pokud zakladatele neznáme, hodnotíme všechno, co dělá. Jestli přijde včas na schůzku, jak komunikuje před a po setkání. Podnikatelé podceňují, jakou váhu na začátku má komunikace s investorem. My tím vším hodnotíme jejich schopnost "dělat" byznys a to by se mělo ukázat v rychlosti komunikace a její přesnosti. To znamená, že pokud na mítinku byly nějaké nezodpovězené otázky, tak je zodpoví, dejme tomu, do 24 hodin.

HN: Záleží také na tom, jak je člověk oblečený a jak se projevuje v neverbální komunikaci?

Jak je člověk oblečený a ostříhaný, by pro mě na prvním setkání nemělo vůbec figurovat. Soustřeďuji se na to, kdo jsou ti lidé, odkud přišli, jaký problém řeší, jaká je konkurence a jak jasně o tom umí uvažovat. Co se týče komunikace, je toho moc. Třeba zda se zakladatelé hádají, skáčou si do řeči nebo se doplňují. Podnikatelé to často podceňují. Oni jsou spolu v kontaktu denně, pro ně jde o rutinu, ale pro mě je jejich chování na mítinku důležité.

HN: Zakladatelé se hádají přímo před vámi?

Jasně, stává se to a jako investor to sledujete. Měli jsme mítink, kde bylo v určitém momentu zjevné, že se spoluzakladatelé hádají až partnersky. Neuvědomili si, že se chovají jako doma, a pro mě bylo zajímavé sledovat tu dynamiku, kdy se k sobě nebáli být kritičtí. Měli jsme mítink, kde se zakladatelé pohádali tak, že jeden z nich chtěl odejít a druhý zůstat. Viděl jsem lidi, kteří na mítinku usnuli, naštěstí ne z investorské strany, což je ještě o to zajímavější. Investor je tak trochu psycholog, protože řeší vnitřní obavy podnikatele, jeho strach a vztahy ve firmě. Asi už by mě máloco překvapilo.

HN: Co se děje dál po prvním mítinku?

To záleží. Jeden z tipů, které pro zakladatele mám, který je asi proti mně, ale nakonec to je dobré pro všechny, je potkat se s více investory a vytvořit jakési konkurenční prostředí. Já jako investor bych se měl setkat asi s 10 start-upy týdně. Dostáváme 1500 byznysplánů ročně a z toho investujeme asi do 10 z nich, takže ani ne do procenta. Vyspělý zakladatel ví, že by mi měl po mítinku nabídnout nějaký follow up, pokračování, aby svou firmu dostal na vrchol mého zájmu. Vždy je dobré mít více mítinků s více investory a postupně proces se všemi paralelně posouvat vpřed.

HN: Jak by měl "follow up" vypadat?

Třeba tak, že pošle nějaké další informace o produktu, navrhne setkání s někým jiným z firmy, kdo předtím nemohl přijít. Zakladatel by si měl vymyslet pár cestiček, jak se dostat na druhý mítink. A zároveň zjistit, z čeho má investor obavy a jak je vyřešit. To by mělo vést ke druhému mítinku, kdy se investor snaží všechny své obavy analyzovat, vyjasnit a popsat. Pokud druhý mítink je, tak to znamená, že investor chce pokračovat, ačkoliv má i jiné zajímavé projekty. Tam zakladatel vycítí, jestli a jak investor reaguje. Pokud ne, není dobré ho bombardovat. Zkuste to jednou dvakrát, pokračujte s jinými a ideálně vytvořte kohortu, kde se jeden dva hýbou rychleji a ostatní pomaleji. Když s jedním z investorů pokročíte na třetí mítink, tak je fajn dát to ostatním vědět. To je takový koncept "fomo − fear of missing out", kdy má investor najednou strach, že ostatní v projektu vidí něco víc než on, a bude se chtít sejít znovu.

HN: Takže v podstatě donutíte investora k setkání?

Přesně tak. Mít konkurenční proces je v zájmu každého podnikatele. Nakonec je to dobré i pro investora, protože chcete, aby si vás podnikatel vybral kvůli něčemu konkrétnímu. Myslím, že nejlepší zakladatelé, do kterých jsme investovali, jsou ti, kteří si na nás dělali největší analýzu, chtěli od nás reference. Bavili se s firmami, se kterými nám to nevyšlo, aby zjistili, jak se chováme, když to podnikům nejde. I podle toho poznáme vyspělost zakladatele, jak je schopný si nás prověřit.

HN: Kolik firem skončí u prvního mítinku?

90 procent. Každému se ale snažím nějak pomoct, třeba doporučit jiného investora nebo změnu v byznysplánu. Někdo to bere lépe, jiný hůř.

Článek byl publikován ve speciální příloze Hospodářských novin.

