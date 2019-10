V dílně hraje hlasitá hudba, na stěně visí pár protestních plakátů a odřená longboardová deska. Punkový nádech dotváří červené dveře s černým áčkem v kruhu symbolizujícím anarchii. Tady na bývalém statku ve Velké Chuchli se rodí špičkové snowboardy, které si oblíbili jezdci po celém světě. Lukáš Schröder je vyrábí už od roku 1986. Jeho firma LTB Snowboards je tak jednou z nejstarších snowboardových manufaktur na světě, která dosud funguje. Ve své době byl Schröder průkopníkem a určovat směr chce i nyní. Třeba tím, že propaguje ekologickou a udržitelnou výrobu.

"Ke snowboardingu jsem se dostal přes ježdění na skateboardu a lyžování. Pak jsem někde zahlédl desku, která obojí spojovala. A rozhodl jsem se, že si ji vyrobím. Bavilo mě na tom, že to nemělo žádná pravidla. I americké firmy v té době teprve vymýšlely, jak by snowboard měl vypadat. Ustálilo se to až kolem roku 1992," vypráví 51letý podnikatel, který dnes vede společnost s desetimilionovým obratem.

První prkno si vyrobil v 17 letech a postupně je začal dělat i pro kamarády. V Československu v té době na snowboardech jezdilo jen pár desítek lidí a šlo spíš o komunitní záležitost. "Lyžaři se na nás dívali jako na blázny a vlekaři nás vyhazovali z lanovek. Až časem se z toho stal oficiální sport, vznikla jeho asocia­ce a začaly se pořádat závody," vzpomíná Schröder.

Lukáš Schröder (51) Zakladatel a majitel firmy LTB Snowboards. První snowboard vyrobil v roce 1986. Dnes jich z jeho dílny putují každý rok stovky do celého světa. Žije ve Velké Chuchli, kde prkna také vyrábí. Zaměstnává tři lidi a jeho firma má obrat kolem deseti milionů korun. Se svými výrobky necílí na širokou veřejnost, ale na jezdeckou komunitu. Vyrábí pro ně různé speciály a zhruba třetinu produkce dělá na zakázku. Podniká se svou ženou Gabrielou, která zároveň vede značku sportovního oblečení Salebra. Společně mají tři děti. Každý rok se snaží alespoň měsíc strávit na horách. Vedle snowboardingu ve volném čase také rád surfuje. Vyučil se řezbářem a následně studoval produktový design na UMPRUM. Vysokou školu ale nedokončil. Lukáš Schröder se svou ženou začal dřív podnikat než žít. Společně vybudovali značku sportovního oblečení Salebra. Foto: HN – Honza Mudra

S výrobou snowboardů začínal v garáži na pražském Strahově. Inspiraci čerpal z dovezených amerických časopisů a katalogů, ale dělal to vždy trochu jinak. Pomáhalo mu i to, že se vyučil řezbářem a studoval produktový design na UMPRUM. "Problém byl, že se nedal sehnat materiál. Tehdy existovaly jen státní firmy, které obchodovaly mezi sebou. Nakonec jsem na národním výboru získal razítko, že se mohu věnovat nezávislé činnosti. A v tu chvíli mi už mohly i státní podniky něco prodat," líčí Schröder.

Díky krizi začali prodávat zákazníkům napřímo

Firmu založil až po revoluci. Několikrát ji přejmenoval z LTB Design na LTB Technologies až na dnešní LTB Snowboards. "Všichni se ptají, co to LTB znamená. Jenže ono to žádný význam nemá. Jsou to náhodná tři písmena, která jsem dal dohromady jako určitou značku vzdoru. Ale když se vás obchodní partner zeptá, tak mu nemůžete říct, že to nic není. Proto jsem si začal různě vymýšlet. Například že jsou to Light Technical Boards neboli lehká technická prkna. A když jsem chtěl provokovat, tak jsem třeba tvrdil, že to znamená Létem táhnou blbci nebo Lesby, teplouši a bisexuálové," říká Schröder.

Řada lidí ho od podnikání se snowboardy odrazovala. Nevěřili, že by se na tehdy okrajovém sportu dalo vydělat. Jenže pak se stalo něco, co nečekali. "Z naprostého undergroundu, který vznikal někde ve sklepech a garážích, se v polovině 90. let stala hrozná móda. A všichni chtěli snowboardy. V tu chvíli na mě okolí zase koukalo tak, že se vezu na vlně mainstreamu a dělám něco strašně komerčního," směje se podnikatel. A dodává, že je rád, že dnes už přehnaný zájem a komerce opadly a snowboarding je normální sport.

Než se mu byznys úspěšně rozjel, přivydělával si i další prací. Věnoval se grafice, podílel se na reklamních kampaních, obchodoval s různým zbožím nebo designoval horkovzdušné balony. "V podnikání jsem zažil spoustu finančních i jiných problémů, ale vždy jsme to ustáli. Stalo se mi kolikrát, že mě někdo podvedl. Pak jsem je hledal přes detektivy a soudil se o peníze v zahraničí. Ale nikdy to nezašlo tak daleko, že bych se na podnikání chtěl vykašlat," říká Schröder.

Firma přestála i ekonomickou krizi po roce 2008, kdy celý trh se snowboardy klesl o dvě třetiny. "Veškeré distributorské vztahy šly do háje. Ale díky tomu, že jsme měli kontakty i s koncovými zákazníky, jsme jim začali prodávat napřímo. A dnes máme asi 3000 zákazníků, se kterými komunikujeme bez zprostředkovatele. Patří mezi ně hlavně lidé, kteří na horách žijí, pracují třeba jako horští průvodci, nebo tam alespoň tráví hodně času," popisuje Schröder.

Spíš než na kvantitu se soustřeďuje na kvalitu. Ročně vyrobí maximálně 1000 produktů, z toho asi třetinu na zakázku. "Zaměřujeme se na věci, které velké firmy nedělají. Dokážeme vyrobit prkna různých délek a tvarů, závodní snowboardy, speciály pro jízdu volným terénem nebo extra dlouhá prkna pro heliboarding, kdy letíte helikoptérou na nějaký velký kopec. Jsou to produkty, které neocení běžná veřejnost, ale lidé, kteří jezdí často a hodně," přibližuje Schröder.

Len snižuje uhlíkovou stopu na třetinu

Mezi jeho nejzajímavější zakázky patří snowboard zdobený pravým zlatem pro ruského zákazníka nebo prkno vykládané diamanty pro švýcarského klienta. Své produkty posílá třeba i do Japonska, Austrálie nebo na Nový Zéland. "Máme zákazníky všude kromě Sibiře a Antarktidy. Nejvíc snowboardů se ale prodá v Rakousku a Švýcarsku," uvádí podnikatel.

Rád také testuje nové materiály. Využívá například ultralehké a odolné balzové dřevo nebo karbon, který umožňuje rychlou jízdu. Nově se zaměřuje i na udržitelnou výrobu. Jen letos plánuje vytvořit asi 200 snowboardů z ekologických materiálů. Zkouší třeba len, při jehož použití je uhlíková stopa oproti výrobě běžného prkna třetinová. Využívá také dřevo z udržitelných zdrojů a dělá i celodřevěné produkty. Ty na sobě nemají lak ani potisky, jsou jen napuštěné oleji a ozdobené vypálenými nápisy.

Spolupracuje i se svým 19letým synem Maxem, který vyrábí snowboardy z odpadu. Jeho projekt Second Chance for Material se ze školního projektu postupně začal měnit v podnikání. "Max pro nás dělá vývoj a zkouší nové technologie. My ho podporujeme a zároveň přes něj získáváme obchodní partnery. Tak jsme například narazili na firmu, která vyrábí lepidlo z odpadu − a to nyní používáme," říká Schröder.

Zatímco dříve soustřeďoval výrobu jen ve své dílně, dnes více sází na subdodavatele. Zaměstnává tři lidi, ale některé úkony přenechává jiným firmám. Nevyplatilo by se mu totiž pořizovat si tolik strojů. "Jsme díky tomu flexibilnější. Vývoj technologií je rychlý a neustále se mění. Pro mě je tak snazší domluvit se s větším podnikem, že využiji třeba 10 procent kapacity jeho stroje. A může ho za tři roky obnovit. Kdybych si jej pořídil já, tak ho musím provozovat alespoň 10 let, aby se mi zaplatil. Jenže za pět let už je starý," vysvětluje Schröder.

Firma LTB Snowboards se nově zaměřuje na udržitelnou výrobu. Jen letos plánuje vytvořit asi 200 snowboardů z ekologických materiálů. Foto: HN – Honza Mudra

Ceny jeho snowboardů se obvykle pohybují v rozmezí 8000 až 30 tisíc korun. A nejdražší prkno, které vyrobil, stálo asi 110 tisíc korun. Firma má ve své nabídce také lyže, které tvoří asi třetinu produkce. A okrajově se věnuje rovněž výrobě longboardů.

V marketingu sází Schröder na osobní přístup. Se zákazníky komunikuje přímo a pořádá pro ně různé testovací akce. "Když jsem udělal oslavu 30 let firmy, pozval jsem 350 lidí a čekal, že přijde tak půlka. Nakonec dorazilo asi 450 lidí, takže se ani nevešli do klubu. Což ukazuje, jak výborně nám funguje šuškanda."

Spolupracuje s Alešem Najbrtem i Davidem Černým

Firma má také své ambasadory z řad jezdecké komunity. Mezi ty patří český freerider Pepe Samek či švýcarský snowboardista Reto Kestenholz, který se angažuje i v ekologii. Na prknech od LTB Snowboards jezdí i biková legenda Michal Maroši. Ten závodí nejen na freestylových kolech, ale i na snowboardech. A olympionik Michal Novotný zase na prkně z Chuchle vyhrál Světový pohár ve snowboardcrossu.

Na řadě projektů spolupracuje Schröder i s výtvarníky a umělci, jako je Aleš Najbrt, David Černý, Mirek Kaufman či Michal Cimala. "Mám rád lidi, kteří jsou stejně nastavení jako já. Mají sportovní přístup, makají na sobě a baví je posouvat věci dál. Tak si vybírám i naše prodejce. Jedu si s nimi třeba zajezdit na našich prknech a hned vidím, jestli tomu rozumí. Když mi někdo nesedí, klidně ho odmítnu, i když to pro mě znamená ztrátu byznysu," líčí Schröder.

Prkna prodává hlavně přes svůj e-shop a v obchodech na horách v Rakousku či Švýcarsku. "Třeba ve vyhlášeném středisku v Davosu je skvělý kluk, kterého tam všichni znají a má velký obchod se spoustou značek. Sám ale jezdí na našich produktech. A to jsou přesně lidé, které hledáme," říká Schröder.

Podniká se svou ženou Gabrielou, která zároveň vede značku sportovního oblečení Salebra. Ta vznikla podobně jako LTB Snowboards z potřeby vytvořit si něco pro sebe. Když Schröder objevil kouzlo snowboardingu, rozhodl se ušít si bundu a kalhoty na ježdění. A postupně začal vyrábět oblečení i pro ostatní. K podnikání přizval i svou tehdejší kamarádku Gabrielu, která ráda šila. A společně rozjeli první firmu na výrobu snowboardového oblečení u nás.

"Znali jsme se z party už od deváté třídy. Po vysoké škole jsme spolu začali podnikat a pak to najednou přerostlo v chození," vypráví Schröder. V jednu chvíli byla Salebra úspěšně našlápnutá, prodávala v desítkách obchodů po Německu a Rakousku a vyráběla ve velkém v Číně. Nicméně po sérii podnikatelských krizí se Schröderovi rozhodli výrobu utlumit. Dnes tak šijí jen v Česku a pouze na zakázku. Firma má přitom obrat kolem čtyř milionů korun.

Do podnikání se pomalu začínají zapojovat i jejich děti. Nejstarší Max kromě již zmíněných snowboardů z odpadu šije také recyklované batohy. Jeho 17letá sestra Agáta mu se šitím pomáhá a zároveň vytváří vlastní módu ze zbytků oblečení. Celá rodina také jezdí na snowboardech a v létě zase surfuje. "Snažím se být alespoň měsíc v roce na horách a testovat nové produkty. To u majitelů firem není běžné, ale pro mě je důležité, že tomu výrobku rozumím," říká podnikatel.

Článek byl publikován ve speciální příloze Hospodářských novin.

