Rozebrali jsme s odborníky moderní způsoby, jak financovat firmu, ať už jde o začínající podnik, nebo zavedenou společnost. Jak na crowdfunding, poradí šéf Hithitu a tajemství peer-to-business půjček odhalí zakladatel platformy Fingood.

Začátky podnikání vždy provází otázka, jak živnost či firmu zaplatit. Ať už jde o počáteční investice do nákupu materiálů, stavby nebo pronájmu prostor či do kvalitních lidí, peníze jsou potřeba. Jenže když podnikatelé začínají, většinou nemají dostatek peněz, a tak nezbývá než se podívat po cizích financích. K tomu se nakonec přiklání i zavedené podniky, které potřebují peníze k růstu, vývoji nových výrobků nebo expanzi do zahraničí.

Bankovní úvěry nebo půjčky od rodiny a přátel jsou sice stále jednou z nejvyužívanějších metod, jak peníze získat, spolu s odborníky jsme se ale zaměřili na současné trendy. "Tím je například crowdfunding. To je platforma, kde se páruje poptávka s nabídkou peněz, které se do systému dostávají od jednotlivých přispěvatelů," popisuje jeden z nynějších moderních způsobů financování malých a středních podniků a živnostníků Miroslav Svoboda, vedoucí partner finančního poradenství společnosti Deloitte.

Když začínáte Rozjezd podnikání většinou ulehčují vlastní našetřené peníze nebo půjčky od rodiny či přátel. Takto financuje své začátky až 63 procent českých start-upů, vyplývá ze studie Startup Report 2017/2018 společnosti Keiretsu Forum CEE. Další oblíbené možnosti financování pro začínající podnikatele jsou například "pobyty" v inkubátorech nebo akcelerátorech, oslovení samotných investorů, crowdfunding či vzájemné kombinace. Crowdfunding podle zmíněné studie využívá asi 22 procent start-upů. Na banky se obrátí 14 procent začínajících podniků.

Kromě crowdfundingu se podíváme, jak to funguje v inkubátorech a akcelerátorech a jak se dají peníze na podnikání sehnat přes takzvanou peer-to-business půjčku.

1) Crowdfunding

Na internetových platformách, které se věnují crowdfundingu, je pro malé a střední podnikatele výhodné to, že na nich lze peníze získat relativně snadno a rychle. Tyto weby fungují tak, že firma nasbírá peníze na svůj cíl, což je nejčastěji nějaký hotový výrobek, od desítek až stovek investorů a za to jim "dá nějakou odměnu" − může to být samotný produkt, některé firmy ale nabízejí i dluhopisy, investiční certifikáty či rozdělení podílu v podniku.

Podle typu platformy mohou být přispěvatelé budoucí zákazníci, velké firmy či samostatní investoři. "Na rozdíl od bankovního financování lze na crowdfundingu získat peníze rychleji, je tam ale nižší rozsah zajištění, například ručení nebo zástav majetku, a samozřejmě cena. Úroková sazba a související náklady bývají ve srovnání s bankovním financováním vyšší," míní Svoboda z Deloittu. Výhodou crowdfundingu je třeba i to, že se díky vytvořené kampani dá dopředu zjistit poptávka po výrobcích.

V Česku je crowdfundingových platforem několik. Živnostníci i firmy mohou zkusit vybrat peníze například na Startovači, Fundliftu či Crowdberry. Mezi nejznámější crowdfundigové weby u nás patří i Hithit, na kterém už peníze vybralo 1200 projektů. Na této platformě, jež vznikla v roce 2012, byla zatím nejúspěšnější firma Bohempia, která vyrábí konopné tenisky. Kolem 1600 investorů firmě poslalo téměř čtyři miliony korun a podnik z těchto peněz mohl rozšířit výrobu. Další úspěšnou kampaní byl například projekt Nakopni Jatka na podporu divadla Jatka78 v Praze, který vybral přes 2,4 milionu korun.

Tuzemské podniky ale v minulosti uspěly také na zahraničních webech. Například zabezpečený router Turris Omnia společnosti CZ.NIC získal na americké platformě Indiegogo asi 28 milionů korun. Nebo tvůrci počítačové hry Kingdom Come: Deliverance vybrali před pěti lety na americkém Kickstarteru přes 36 milionů korun na rozjetí vývoje. To byla nejúspěšnější česká kampaň na crowdfundingu vůbec.

Podle Aleše Burgera, spoluzakladatele Hithitu, je takové financování vhodné pro začínající podnikatele i firmy, které potřebují peníze na růst nebo vývoj. "Namísto drahého vývoje a nákladné mediální kampaně vám na crowdfundingové platformě bude stačit jen produkt nebo službu dobře popsat nebo ukázat prototyp. Veřejnost vám pak dá najevo, jestli se jí to líbí a hned si předplatí vaše služby, nebo jestli ji to nezajímá a vy jste se prostě netrefili do černého," říká Burger s tím, že platforma tak může podnikatelům ušetřit čas, práci i peníze.

V crowdfundingu může podle Burgera uspět kaž­dý, typ podnikání podle něj není omezený. Často tuto možnost financování využívají firmy z oblasti IT či technologií, gastronomie, ale také drobní živnostníci, spisovatelé či umělci. Podle studie jednoho z nejpopulárnějších světových crowdfundingových webů Kickstarteru z roku 2017 však rostou jen některé kategorie. Největší nárůst na této platformě mezi lety 2016 a 2017 zaznamenaly hry, meziročně o 31 procent, umění o 24 procent, vydávání knih o 12 procent a fotografování o procento. Zbytek kategorií klesal. Nejvíce propadla například divadla, meziročně o 33 procent, novinařina o 27 procent či tanec o 19 procent.

Pokud máte rozjetý byznys Pro zavedené podniky je mnohem jednodušší získat bankovní úvěr než pro začínající firmy. Podle průzkumu Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR z minulého roku si právnické osoby berou bankovní úvěr spíše až po letech podnikání. Až 50 procent firem využívá úvěr pro nákup strojů, 28 procent pak pro provozní financování pro posílení cash flow. Výhodou je, že banka nepožaduje za peníze podíl ve firmě, jako to je u investorů. Oslovit ale lze i je, například private equity fondy. I firma s historií může založit kampaň na crowdfundingu nebo si vzít peer-to-peer půjčku.

"Jako v každém podnikání byste před tím, než půjdete na crowdfundingovou platformu, měli mít zmapovaný trh, vymyšlený marketing a alespoň základní představu o byznysplánu," popisuje Burger z Hithitu. Jenže umístit svou nabídku na vybraný web nestačí. V internetových kampaních jde především o marketing, takže podnikatel musí svou kampaň propagovat tak, aby měl šanci vybrat všechny peníze, které si určil. "Je třeba se angažovat, být upřímný a sdílný. To lidi zajímá," radí Burger. Projekt by měl být sám o sobě něčím zajímavý, inovativní a mít potenciál růstu.

Základem pro úspěšnou kampaň je příběh. Zákazníky, ale i investory zajímá, proč podnikatel či podnikatelka projekt dělá a jaký je za tím osobní příběh či záměr. Pokud kampaň navíc řeší i nějaký problém, může dostat více pomyslných bodů. V krátkém shrnutí, ať už je psanou formou, nebo na videu, je nejlepší stručně vypíchnout klíčové body a mít pro investory jasnou zprávu, co kampaň znamená a proč podnikatel peníze vybírá. Částka se dá v průběhu kampaně měnit, strategičtější tak je určit si nejdříve jako cíl nižší částku a pak ji navyšovat.

"Pokud na Hithitu podnik uspěje − a často se stává, že firmy uspějí mimořádně výrazně −, hned po skončení kampaně je z člověka skutečný podnikatel se vším všudy. Má cash flow, zakázky, kvalitní databázi klientů a může to hned rozjet ve velkém," říká Burger a dodává, že Hithit má za sebou kampaně podnikatelů, kteří žádali pár desítek nebo stovek tisíc a za měsíc a půl si odnášeli miliony a jejich byznys nabral neskutečné obrátky.

Důležité také je vybrat si vhodnou platformu. To se odvíjí od toho, jakou má podnikatel historii, jaké zákazníky či investory chce a zda plánuje podnikat i s přesahem do zahraničí. Například na Fundliftu, který patří investičním skupinám Roklen a Rock­away, ale mohou shánět investory pouze firmy s historií a platícími zákazníky. Takové podniky jsou pro tuto platformu méně rizikové. Ročně se tak na tomto webu objeví "jen" dvě desítky kampaní, průměrně na ně přispěje kolem 180 investorů a vyberou asi 5,7 milionu korun pro jednu firmu. Zatímco na Hithitu bylo loni spuštěno 412 projektů a 226 z nich vybralo požadovanou částku. Celkem se tak na webu vybralo loni 37,8 milionu korun, za celou dobu trvání platformy to bylo přes 150 milionů korun.

Crowdfundingový trh má celosvětově v následujících letech klesat. Podle webu Business Wire má jít mezi lety 2017 až 2021 o pokles až o 17 procent. Přesto je crowdfunding podle Miroslava Svobody z Deloittu nyní vhodnou formou získání peněz do začátku podnikání. "V současné době, kdy je na trhu přetlak oběživa, bych pro financování zvolil alternativní formy, jako jsou crowdfunding nebo investiční fondy. Naprosto klíčovým faktorem je samotná podstata daného projektu, tedy jeho atraktivita a zejména udržitelnost v čase," míní Svoboda.

2) Start-up inkubátory a akcelerátory

Dalším moderním způsobem, jak získat peníze do byznysu, jsou podnikatelské inkubátory a akcelerátory. Do nich se mohou přihlásit začínající firmy, start-upy i společnosti, které už mají něco za sebou. Tyto instituce, které jsou buď soukromé, nebo za nimi stojí inovační centra, města, kraje, ale také vysoké školy, mohou pomoci s financováním několika způsoby. Díky tomu, že v sobě snoubí poradenství i kontakty, mohou pomoci zajistit třeba dotace.

Například společnost GTW Bearings, která vyvíjí a vyrábí kluzná ložiska, získala díky Business and Innovation Centre (BIC) Plzeň peníze na vývoj nových produktů. "Před první větší žádostí o dotaci v roce 2011 jsme si dělali rešerši, jaké jsou možnosti poradenství v této oblasti v Plzni a okolí. V BIC měli procesní znalosti a celkem do hloubky rozuměli i technickým informacím. Měli jsme stejnou filozofii, že nepíšeme žádost o dotaci jen pro dotaci, ale jako prostředek, jak posunout naši firmu kvalitativně kupředu," popisuje šéf firmy Tomáš Skopeček s tím, že s BIC podnik spolupracuje dodnes a získal díky tomu několik desítek milionů korun.

42 % start‑upů ve světě neuspěje kvůli tomu, že nemají dostatečnou poptávku po svých produktech. 29 % start‑upů neuspěje kvůli tomu, že neseženou dostatek peněz. 23 % start‑upů neuspěje kvůli tomu, že nemají správně postavený tým. Zdroj: CB INSIGHTS

Z českých inkubátorů a akcelerátorů vzešla spousta zajímavých firem nejen lokálního významu. Například přes Jihomoravské inovační centrum prošla společnost Kiwi, dříve Skypicker. Český vyhledávač letenek se stal nejrychleji rostoucím evropským start-upem v mnoha významných žebříčcích. Letos v dubnu odkoupil v brněnské firmě nadpoloviční podíl americký fond General Atlantic. Podle odhadů za něj dal tři miliardy korun.

Pražským akcelerátorem StartupYard například prošly služby jako DámeJídlo pro objednávání pokrmů z restaurací po internetu či Hlídačky, které zprostředkovávají hlídání dětí. Akcelerátor pomohl také společnosti TeskaLabs, jež se zaměřuje na kybernetickou bezpečnost. Jejími zákazníky jsou dnes třeba O2, IKEM nebo Liftago.

Zda zvolit inkubátor, nebo akcelerátor, záleží na tom, jak daleko podnikání je. Inkubátor se zaměřuje spíš na začínající podniky, kterým pomáhá nastavit základy podnikání, má připravena různá školení, jak nastavit byznysplán nebo marketing, a spojuje začínající podniky se zkušenými lidmi v jejich oboru. Akcelerátor pak pomáhá spíše zavedeným firmám, nabízí rozvoj, akceleraci jejich byznys­plánu a spojí je s mentory či zajímavými obchodními partnery. V akcelerátoru bývá společnost tři až čtyři měsíce, za intenzivní využití jejich služeb pak většinou dává akcelerátoru část podílu.

Ani tyto instituce, stejně jako crowdfundingové platformy, se nezaměřují na konkrétní typy podnikání. "Většina inovačních center v regionech má generický charakter, tedy obsluhují podnikatele bez ohledu na obor. Samozřejmě že se snaží podporovat ty, kteří mají vyšší potenciál, aby se z nich staly mezinárodně úspěšné firmy, a zpětně tak posílily region, ze kterého pochází," uvádí Martin Gillár, který vede komunikaci v Jihomoravském informačním centru. Konkrétně v tomto centru byla v posledních letech přibližně třetina start-upů z IT, desetina ze zpracovatelského průmyslu a desetina z oblasti technologického vybavení. Ročně centrum obslouží kolem stovky podniků, od jednotlivců po střední firmy.

Aby se start-up do inkubátoru nebo akcelerátoru dostal, musí projít první schůzkou. "Na té zjistíme, v čem je projekt silný a v čem naopak potřebuje posunout dál. Podle toho pak sestavujeme program na míru," říká Gillár z Jihomoravského informačního centra. Firma několik měsíců v kanceláři, kterou získá přímo v inkubátoru či akcelerátoru, řeší a piluje svůj projekt tak, aby ho mohla nabídnout investorům. Ne vždy je však investor potřeba, a inkubátory a akcelerátory tak umí pomoci i se získáním úvěru nebo grantu. Na konci "pobytu" by měla mít firma další plán podnikání či rozvoje a ideálně pomocnou ruku k financování svého byznysu.

Tomáš Skopeček z GTW Bearings, kterému BIC Plzeň pomohlo získat peníze, říká, že zahájení spolupráce nebylo složité. "Měli jsme inovační nápad − byl to nový produkt, na který jsme potřebovali nové výrobní zařízení a pracovníci BIC nám navrhli nejvhodnější subvenční program. Během asi 14 dnů nás provedli sepsáním žádosti a podnikatelského záměru. Zpočátku nám pomáhali i s vypsáním výběrových řízení a tvorbou monitorovacích a závěrečných zpráv," dodává Skopeček s tím, že jako střední firma, která nemá nadbytek lidí k vyřízení administrativy, takovou pomoc oceňuje. Ve spolupráci s BIC firma uspěla v 15 projektech na investice do výroby, výzkumu i vývoje.

Podle studie Startup Report 2017/2018 společnosti Keiretsu Forum CEE využívá české akcelerátory a inkubátory 31 procent start-upů. Dalších 26 procent plánuje služby těchto institucí vyzkoušet. "Mezi hlavní důvody, proč někteří program nevyužili, patří nedostupnost kvalitního programu s potřebným zaměřením v regionu, kde působí. Startupisté také uváděli, že je pro ně absolvování programu zbytečné a raději se soustředí na naplnění svých cílů," uvádí studie.

Ze studie také vyplývá, že start-upy na akcelerátorech nejvíce oceňují mentoring a zpětnou vazbu, propojování s ostatními podnikateli a experty − takzvaný networking, líbí se jim také vlastní kancelář zdarma a zázemí. Jedenáct procent start-upů si však myslí, že jim pobyt v akcelerátoru nepomohl.

Inkubátory a akcelerátory lze najít téměř ve všech regionech, což je pro start-upy výhodné. Většina tuzemských začínajících firem, konkrétně 56 procent, vzniká právě v regionech mimo Prahu. Zbytek pak začíná v hlavním městě, uvádí studie společnosti Keiretsu Forum CEE. V Plzni funguje například zmíněný BIC Plzeň, v Ústí nad Labem je Inovační centrum Ústeckého kraje, podnikatelské inkubátory má pod sebou i Veděckotechnický park Univerzity Palackého v Olomouci či Vysoká škola báňská − Technická univerzita v Ostravě, která provozuje Centrum podpory inovací.

3) Peer-to-business půjčky

Pro zavedené společnosti, které se nebojí progresivních řešení, existuje také možnost získat půjčku, na kterou se složí několik investorů. Po vzoru takzvaných peer-to-peer půjček, kdy lidé půjčují peníze jiným lidem, vznikly podobné platformy pro půjčky podnikatelům. Jsou to taková tržiště, kde firmy poptávají půjčku a investoři nabízejí peníze za danou cenu.

V Česku je možné získat peníze na webech, jako jsou například Půjčméfirmě, Bondster nebo Fingood. Tato možnost financování slouží pro rozvoj podniků, které potřebují peníze na růst, rozšíření výroby nebo vývoj. "Důležité pro nás je, že klient prokáže zkušenost v oboru, dvou- až tříletou finanční historii a schopnost splácet půjčku," popisuje šéf platformy Fingood Marek Galetka.

Touto platformou ročně protečou desítky milionů korun a objem se stále zvyšuje. Průměrně na ní firmy žádají o dva miliony korun, na půjčky se běžně skládá 60 až 80 investorů.

Půjčméfirmě a Bondster jsou na trhu více než dva roky a poskytly půjčky za desítky milionů korun. Výhodou takového financování je to, že firmy dostanou neúčelové peníze od široké veřejnosti a zviditelní se. "Investoři na oplátku získají nadstandardní zhodnocení volných prostředků u tuzemských firem," dodává Galetka.

Půjčky procházejí na všech platformách přísnou kontrolou. Podniky, které o ně žádají, musí mít stabilní cash flow a možnosti, jak úvěry zajistit. I začínající podnikatelé musí prokázat, že jejich byznys funguje a mají nějaké výsledky. "Zkušené a zavedené společnosti musí především prokázat zdravou finanční situaci, aby mohly své závazky splácet. Aktuální stav i nedávnou historii doloží dodáním sady obvyklých dokumentů podobně jako v bance. Taky nás zajímá vize do budoucna a na co daná firma financování použije," říká Galetka.

Od banky se peer-to-business půjčka podle Galetky liší tím, že dává šanci i začínajícím firmám. Fingood spolupracuje také se startupovou platformou Busyman, která rozvíjí start-upy a propojuje je s investory, takže pokud podnik nezíská peníze na Fingood, může se propojit s touto platformou.

Kritický bod této formy financování pro firmy je, aby prošly analýzou rizik a svou poptávku vůbec k investorům dostaly. "Potkáváme řadu zajímavých podniků a část z nich neuspěje hlavně proto, že nejsou pečlivé, mají nepořádek v účetnictví a nedostatečně komunikují," míní Galetka.

Pokud je vše v pořádku, platforma vystaví nabídku na svém webu a investoři mohou přispívat. Na Fingood je minimální částka, kterou investor může firmě půjčit, pět tisíc korun. Ostatní platformy minimální částku nemají, nemají nastavenu ani maximální částku úvěrů. Po získání půjčky pak firma splácí peníze dané platformě a ta je rozesílá investorům.

Článek byl publikován ve speciální příloze Hospodářských novin.

Související