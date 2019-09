Plán ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO) na to, jak od výherců hazardních her získat do rozpočtu každý rok 3,6 miliardy korun, se ve sněmovně rozpadá. Původně měl patnáctiprocentní daň zaplatit každý, kdo v loterii, kurzových sázkách nebo třeba pokeru vyhraje více než sto tisíc korun. Hranice se však pravděpodobně desetinásobně zvýší, zdaněni by tak byli jen výherci milionových částek. Kvůli složité kontrole navíc stát peníze vybere zřejmě jen od hráčů loterií.

