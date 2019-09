Britský parlament začne už dnes znovu fungovat. Poslanci se vrátí do Dolní sněmovny poté, co Nejvyšší soud označil přerušení jejich schůze za neplatné. Dal tak za pravdu stížnosti, podle níž chtěl premiér Boris Johnson odročením zasedání znemožnit, aby se parlament zabýval brexitem. "Důsledky pro základy naší demokracie by byly extrémní," prohlásila na adresu Johnsona předsedkyně Nejvyššího soudu Brenda Haleová. Soudci přerušení schůze jednomyslně označili za nezákonné.