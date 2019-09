Vládní delegace letěla počátkem září do Turecka s cílem vyřešit anabázi s uhelnou elektrárnou Adularya. Na tu stát půjčil téměř dvanáct miliard, projekt ale zkrachoval. Posun je ale nulový. Turci neustoupili ani o krok, jednání se prakticky vrátilo do bodu před třemi lety a na stole je opět možnost, že by elektrárnu upravilo a dostavělo Česko.

Newsletter Odebírat Byznys podle HN Nechcete, aby vám uniklo to nejdůležitější? Pro naše čtenáře připravujeme každý týden newsletter o byznysu a finančních trzích. Stačí zde zadat svůj email a každý pátek od nás dostanete souhrn událostí, které byste neměli minout. A přidáme osobní tipy čtyř osobností newsroomu Hospodářských novin. Píše Martin Jašminský, Luděk Vainert, Luboš Kreč a Petr Kain. Přihlášením se k odběru newsletteru souhlasíte se zpracováním osobních údajů a zasíláním obchodních sdělení, více informací ZDE. Z odběru se můžete kdykoli odhlásit. Přihlásit se k odběru