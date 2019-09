Svůj souhlas se státním rozpočtem, jak jej navrhla vláda, podmínili původně školští odboráři přilepšením na platech o patnáct procent. Nakonec by jim stačilo i deset procent, ale v tarifní složce mzdy. Jednání s ministrem školství Robertem Plagou ovšem nedopadla, a tak odbory vyhlásily stávkovou pohotovost. Nelíbí se jim, že by část peněz určených na přidání učitelům měla jít do kolonky odměny. Zdá se jim totiž, že to, co nejde do tarifní mzdy, nemusí učitelé nakonec na výplatní pásce nikdy vidět. Případně že by se nedostalo na všechny.

Newsletter Odebírat Týden v komentářích HN Máte zájem o informace v širších souvislostech? Zadejte Vaši e-mailovou adresu a každý pátek dopoledne od nás dostanete výběr komentářů, které se během týdne objevily na stránkách Hospodářských novin. Těšit se můžete na komentáře Petra Honzejka, předního ekonoma Tomáše Sedláčka, kardiologa Josefa Veselky a dalších. Výběr pro vás připravuje šéfeditor iHNed.cz Jan Kubita. Přihlášením se k odběru newsletteru souhlasíte se zpracováním osobních údajů a zasíláním obchodních sdělení, více informací ZDE. Z odběru se můžete kdykoli odhlásit. Přihlásit se k odběru