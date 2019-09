Hazard se stále více přesouvá na internet. Zatímco v roce 2017 v on-line prostředí hráči podle statistik Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti utratili zhruba třetinu peněz vložených do hazardu, loni už to byla téměř polovina. Ruku v ruce s tím přichází do Česka i nový fenomén. Jsou jím on-line kasina, která přijímají sázky a vyplácí výhry výhradně ve virtuálních měnách, jako je bitcoin, litecoin, dash nebo ethereum. Zasázet si zatím Češi mohou v těch zahraničních. Ty ale nepodléhají českým zákonům a neplatí v Česku daně. Stát nad nimi navíc nemá kontrolu, a nemůže tak ohlídat, jestli se přes ně neperou peníze ze zločinu nebo hráčům garantovat, že jim kasina skutečně vyplatí výhry.