Zrušení evropské směrnice o autorském právu na internetu, které u Soudního dvora EU žádá Polsko, odmítlo Česko podpořit. Premiér Andrej Babiš (ANO) to napsal v dopise určeném pirátům, ti ho vyzvali, aby se k polské žalobě připojil. Spor se vede o článek 17, který mění posuzování odpovědnosti za zveřejnění nelegálního obsahu. Směrnici teď mají do svých zákonů evropské státy zavést do dvou let.