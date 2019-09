Příští dny by mohly zásadně zvýšit prestiž české vědy ve světě. Záleží na tom, zda se tuzemským vědcům podaří přesvědčit tým světových kolegů, že jim Česko dokáže pomoci s projektem Breakthrough Starshot. Jedná se o sondu, která má díky solárnímu pohonu doletět do jiné planetární soustavy. To zatím žádný objekt nedokázal. Domlouvat spolupráci s týmem Breakthrough Initiatives, jejž spoluzakládal známý astrofyzik Stephen Hawking, vědci budou během několikadenní konference v Praze.

