◼ ČESKO

Primátor Hřib čelí žalobě kvůli koupi domu v Kyjích

Pražský primátor Zdeněk Hřib (piráti) čelí občanskoprávní žalobě ze strany muže, od kterého koupil dům v Kyjích. Podle žalobce nesplnil podmínky uvedené ve smlouvě, která je tak neplatná a primátor by měl nemovitost vrátit. Hřibův advokát to popřel. U Obvodního soudu pro Prahu 9 se ve věci konalo první jednání, obě strany dostaly lhůtu 15 dní na dodání důkazů. Transakce se uskutečnila před čtyřmi lety, tedy před tím, než se Hřib stal primátorem.

◼ SLOVENSKO

Hlavní část vyšetřování Kuciakovy vraždy skončila

Slovenská policie ukončila hlavní část vyšetřování loňské vraždy novináře Jána Kuciaka a jeho partnerky, která vyvolala v zemi politickou krizi a vedla k demisi premiéra Roberta Fica. Na přelomu září a října dostane obhajoba příležitost seznámit se s výsledky vyšetřování. Z objednání Kuciakovy vraždy policie obvinila Mariána Kočnera, o jehož podnikatelských aktivitách Kuciak psal. Vrahem byl patrně jeden z obviněných Miroslav Marček, který se k činu přiznal.

◼ RUSKO/FRANCIE

Rusko podpořilo pařížskou klimatickou dohodu

Ruská vláda podpořila Pařížskou dohodu o klimatu z roku 2015. Na schůzi svého kabinetu to oznámil premiér Dmitrij Medveděv. Podle médií jde o důležitý krok k ratifikaci smlouvy, která omezuje emise skleníkových plynů do ovzduší. Rusko patří k zemím, které dohodu zatím neratifikovaly. Medveděv vydal nařízení, aby úřady smlouvu přizpůsobily ruským normám. "Zastavit globální změny klimatu je možné jen společně," prohlásil.

◼ ČESKO

MPSV chce návrat jeslí, platil by je stát

V Česku by od roku 2021 mohly znovu začít fungovat jesle, na jejichž provoz by přispíval stát. Podle plánů ministerstva práce by se na ně měly změnit nynější dětské skupiny. Na místo pro dítě pracujících či studujících rodičů, jemuž by ještě nebyly čtyři roky, by pak zařízení mohlo z rozpočtu dostávat pět tisíc korun měsíčně. Rodina by za pobyt dítěte v jeslích zaplatila za měsíc nejvýš třetinu minimální mzdy, nyní je to 4450 korun.

◼ USA/RUSKO

Údajný agent CIA v Kremlu Smolenkov je nezvěstný

Údajný americký špion Oleg Smolenkov, který působil v nejvyšších patrech kremelské hierarchie, byl zařazen na seznam pohřešovaných a bylo po něm vyhlášeno pátrání. Smolenkov byl spolupracovníkem poradce prezidenta Vladimira Putina pro zahraniční politiku Jurije Ušakova. Špion, považovaný údajně za nejcennější zdroj informací pro CIA z Kremlu, byl před dvěma lety dopraven z Moskvy do USA z obavy před prozrazením.

◼ ČESKO

Čeští pyrotechnici školí zahraniční vojáky

Přípravu na likvidaci výbušnin při zahraničních misích nacvičují v těchto dnech pyrotechnici v Bechyni na Táborsku. Akce s názvem MiniGator 2019 se účastní pět desítek vojáků z několika států. Českou armádu zastupují pyrotechnici z EOD bechyňského 15. ženijního pluku. Kromě nich cvičení, které začalo minulý týden a potrvá do 27. září, absolvují například slovenští vojáci nebo příslušníci americké Texaské národní gardy.

◼ ČESKO

V Olomouci se narodil medojed, letos první na světě

Mládě medojeda kapského se v červenci narodilo v zoologické zahradě na Svatém Kopečku u Olomouce, která se díky tomu zapíše do mezinárodních statistik. Mládě je letos prvním narozeným v rámci chovu medojeda v zoologických zahradách ve světě, řekla mluvčí zoo Iveta Gronská. Rodiči mláděte této kunovité šelmy jsou čtyřletý samec Akin a tříletá samice Kali. Jedná se o geneticky cenné jedince, jelikož pochází z míst svého přirozeného výskytu v Africe.

◼ ČESKO

Rezervace u Doks zůstane zachována, vyhne se těžbě

Národní přírodní rezervace Břehyně-Pecopala u Doks na Českolipsku by měla minimálně do konce roku 2021 zůstat bez velkých těžebních zásahů. Vyplývá to z nového rozhodnutí o výjimce, kterou vydala Správa Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko − Máchův kraj. Hnutí Duha už dříve uvedlo, že masivní těžba smrků na pozemcích Vojenských lesů a statků tuto rezervaci poničila. Kácení prošetřuje Česká inspekce životního prostředí.

"

Spojené království považuje za velmi vysoce pravděpodobné, že za útoky na saúdská ropná zařízení může Írán.

Boris Johnson

Britský premiér o nedávných útocích na rafinerii a ropné pole v Saúdské Arábii, která je největším světovým vývozcem ropy.

◼ KONGO

Očkování proti ebole brzdí přísná kritéria WHO

Organizace Lékaři bez hranic kritizovala Světovou zdravotnickou organizaci (WHO) za příliš přísný systém při rozdělování vakcín proti ebole. Kvůli této nepružnosti se podle kritiků v Kongu očkuje příliš málo lidí ohrožených nákazou. Při současné vlně eboly zemřelo od poloviny loňského roku přes 2100 lidí. Za epidemie, která zasáhla několik západoafrických států v letech 2013 až 2016, ebola zabila kolem 11 300 lidí.

◼ ŘECKO

Syrští migranti chtěli utéct jako volejbalisté Ukrajiny

Řecká policie zatkla v neděli na aténském letišti deset syrských migrantů, kteří se chtěli dostat do jiné země Evropské unie v převleku za ukrajinský volejbalový tým. Tento týden vrcholí mistrovství Evropy ve volejbale mužů, které pořádají společně čtyři země. Ukrajina hraje čtvrtfinále dnes v Belgii. V Řecku žije 70 tisíc běženců, řada z nich v přeplněných uprchlických táborech, kde čekají na zdlouhavé vyřizování žádostí o azyl.

◼ JAPONSKO

Rusové musí vysvětlit dopingová data

Světová antidopingová agentura začala vyšetřovat podezření, že Rusové zmanipulovali data z moskevské laboratoře před jejich odevzdáním na začátku letošního roku. Výkonný výbor dal ruské antidopingové agentuře a ministerstvu sportu tři týdny na vyjádření. Pokud se podezření potvrdí, hrozí Rusům znovu zastavení činnosti. Deset měsíců před olympijskými hrami v Tokiu tak mohou ruští sportovci čelit vážným potížím.

◼ Z TWITTERU

Přijde mi hrozná škoda, že pravice v ČR neumí nebo nechce uchopit témata související s ochranou přírody a ekologií. Klidně bez patosu a stávek a extrémních postojů. Shazováním "Grety", ale bez alternativy, shazují spíš sami sebe.

@petr_jonak

Petr Jonák, ředitel vnějších vztahů a udržitelnosti Coca-Cola HBC pro Česko a Slovensko, zmiňuje švédskou ekologickou aktivistku Gretu Thunbergovou.

◼ ABCHÁZIE

Moskva investuje do separatistické armády

Rusko zmodernizuje ozbrojené síly separatistické Abcházie, jejíž nezávislost uznalo po válce s Gruzií v roce 2008, podobně jako odštěpeneckou gruzínskou provincii Jižní Osetii. Na obou územích má Moskva vojenské základny. Podle ruských nezávislých médií investovalo Rusko v Abcházii desítky miliard rublů, z nichž nemalá část skončila u bossů abchazské mafie a vládnoucích rodinných klanů.

◼ ITÁLIE

Země Středomoří a EU chtějí potlačit obchod s uprchlíky

Humanitární loď Ocean Viking se 182 africkými migranty zachráněnými z vratkých člunů v moři mezi Libyí, Maltou a Itálii dostala povolení zakotvit na Sicílii. Včera se zároveň na Maltě uskutečnila schůzka pověřenců Itálie, Malty, Francie, Německa, Finska a Evropské komise o mechanismu přerozdělování migrantů zachráněných ve Středomoří. Prioritou je záchrana životů a zlepšení boje proti obchodníkům s lidmi.

◼ ŠPANĚLSKO

Po razii v Katalánsku bylo zatčeno devět osob

Policie kvůli možnému plánování násilných činů zadržela devět katalánských separatistů. Zabavila materiál, který by mohl být použit k výrobě výbušnin. Razie v různých katalánských městech byla zaměřena proti Výborům na obranu republiky (CDR). Ty organizovaly pravidelné protesty po zatčení vůdců tažení za nezávislost Katalánska v roce 2017. Madrid je prohlásil za nezákonné.

◼ INOVACE

Mladý český inovátor dostal prestižní cenu

Mezinárodní cenu udělovanou mladým osobnostem The Outstanding Young Person získal poprvé Čech. Do letošního výběru šesti vyznamenaných zařadila českého inovátora Pavla Podruha japonská pobočka organizace JCI (Junior Chamber International) za jeho projekt soběstačných domů a bateriový produkt pro domácnosti jménem iBatt.

◼ HRAČKY

Českému Ravensburgeru klesl zisk na 116 milionů

Výrobci hraček Ravensburger Karton z Poličky se minulý rok snížily tržby o tři procenta na 2,12 miliardy korun. Výrazně poklesl zisk po zdanění, v roce 2017 dosáhl asi 184 milionů korun, vloni 116 milionů korun. Počet potahovaných krabic, který v roce 2017 činil 31,2 milionu kusů, se v roce 2018 snížil na 28,8 milionu kusů, uvedla společnost ve výroční zprávě.

◼ ENERGETIKA

Linec žádá posudek pro pokračování Temelína

Podmínkou k povolení dalšího provozu bloků jihočeské Jaderné elektrárny Temelín musí být přeshraniční zkoumání dopadů na životní prostředí. Uvádí to odborný posudek, který si u linecké Univerzity Johannese Keplera objednalo hornorakouské ministerstvo životního prostředí. V Temelíně vyprší platnost povolení k provozu v říjnu příštího roku u prvního a v roce 2022 u druhého bloku.

◼ SVĚTOVÁ EKONOMIKA

Za krádežemi obchodních tajemství je většinou Čína

Případů krádeží obchodních tajemství v posledních letech přibývá a jejich původcem je většinou Čína, uvedlo americké ministerstvo spravedlnosti. Od roku 2012 podle něj stála Čína za 80 procenty nahlášených případů ekonomické špionáže. Za znepokojivým nárůstem krádeží obchodních tajemství a duševního vlastnictví může ale být i fakt, že si americké podniky začínají situaci více uvědomovat a upozorňují na jednotlivé případy.

"

Dva roky poté, co začaly první stavební práce, byl dokončen komplex, který v ČR nemá konkurenci.

Robert Schaffer

Generální ředitel firmy Bestsport Návratnost investice do včera otevřené multifunkční haly O2 universum v Praze 9 je plánována asi na 16 let, celkové náklady dosáhly 1,4 miliardy korun. Provozovatel haly Bestsport je členem skupiny PPF.

◼ EUROZÓNA

Oživení je v nedohlednu, říká Draghi

Ekonomika eurozóny nevykazuje žádné přesvědčivé důkazy oživení a přetrvávající pokles zpracovatelského průmyslu by mohl ohrozit její ostatní odvětví. Na jednání výboru pro hospodářské záležitosti Evropského parlamentu to včera prohlásil odcházející šéf Evropské centrální banky Mario Draghi.

◼ PRŮZKUM

Britové se obávají o svou finanční situaci

Britské domácnosti mají v současnosti ohledně svých finančních vyhlídek největší obavy od roku 2013, zčásti kvůli ekonomické a politické nejistotě spojené s připravovaným odchodem země z EU, uvedla společnost IHS Markit. Souhrnný index finanční situace britských domácností v září klesl na čtyřměsíční minimum 43,1 bodu ze srpnových 43,6 bodu.

◼ TRH PRÁCE

Na Zlínsku chtějí obnovit slávu obuvníků

Česká obuvnická a kožedělná asociace, Zlínský kraj a zlínská univerzita a pracovní úřad chtějí popularizovat a podpořit obory zabývající se na školách výchovou budoucích obuvníků. Cílem je také zvýšit spolupráci škol a firem a úroveň technického vzdělávání. Zástupci zmíněných institucí proto včera podepsali dohodu pro Zlínský kraj v oblasti textilního, oděvního, kožedělného a obuvnického průmyslu.

◼ ROPNÝ TRH

Ropa zdražovala, ale jen mírně

Ceny ropy včera opět rostly, i když v porovnání se sedmiprocentním nárůstem z minulého týdne jen mírně. Prudšímu zdražování brání vyhlídka na plné obnovení dodávek ze Saúdské Arábie dříve, než se čekalo. A také známky slabosti evropské ekonomiky. Cena severomořské ropy Brent si krátce po 16:00 SELČ proti předchozímu závěru připisovala 0,3 procenta na 64,47 dolaru za barel.

◼ EUROZÓNA

Podnikatelská aktivita v Německu míří dolů

Podnikatelská aktivita v Německu v září poprvé za více než šest let klesla, v celé eurozóně se pak její růst téměř zastavil. Výsledky průzkumu zveřejnila společnost IHS Markit. Index podnikatelské aktivity pro Německo klesl na 49,1 bodu ze srpnových 51,7 bodu. Poprvé od dubna 2013 se tak dostal pod klíčovou padesátibodovou hranici, která je předělem mezi růstem a poklesem aktivity.

◼ PRŮMYSL

ABB v Česku klesl zisk na 712 milionů korun

Firmě ABB v ČR, která podniká v energetice a automatizaci, loni klesl čistý zisk meziročně o 39 procent na 712,4 milionu korun. Tržby zhruba stagnovaly na 14,8 miliardy korun. Firma o tom informovala ve výroční zprávě. Více než 70 procent výroby šlo loni na export. Podíl domácích tržeb meziročně vzrostl o 2,5 procentního bodu na 28,7 procenta.

◼ POHONNÉ HMOTY

Unipetrol smí koupit sedm pump na Slovensku

Slovenský antimonopolní úřad povolil českému petrochemickému holdingu Unipetrol koupit sedm čerpacích stanic na Slovensku. O pravomocném rozhodnutí informoval úřad. Zmíněné pumpy, které se nacházejí v západní a severní části Slovenska, Unipetrol získal od společnosti Fontee. Úřad rozhodl, že transakce nevzbuzuje obavy ohledně ohrožení soutěže na trhu.

◼ PRŮMYSL

Šroubárně Kyjov stouply tržby na 978 milionů

Šroubárna Kyjov loni zvýšila objem výroby a její tržby stouply meziročně více než o 13 procent na 978 milionů korun. Zisk před zdaněním klesl o sedm procent na 56,3 milionu, uvádí výroční zpráva. Podle ní společnost loni vyrobila 24 668 tun výrobků, což je o 3566 tun více než v roce 2017. Firma vyrábí především pražcové šrouby pro upevnění kolejového svršku a je dceřinou společností Třineckých železáren.

"

Kvůli brexitu budeme možná muset přestat do Británie vyvážet tankové pivo.

Grant McKenzie

Manažer Plzeňského Prazdroje, který má obavy z celních kontrol a kolon na hranicích po brexitu. Dlouhé zdržení na hranicích by se podle něj na kvalitě tankového piva katastrofálně podepsalo.

◼ BREXIT

Brexit bez dohody zvýší automobilkám náklady

Zavedení celních sazeb Světové obchodní organizace (WTO) na ­automobily a dodávky dílů po brexitu bez dohody může znamenat zvýšení nákladů pro průmysl a v konečném důsledku i spotřebitele v EU a ve Velké Británii až o 5,7 miliardy eur, tedy asi 147 miliard korun. V případě brexitu bez dohody začne na auta platit desetiprocentní clo.

◼ BREXIT

Zájem Britů o byznys v Česku dále klesá

Zájem britských podnikatelů o byznys v Česku s blížícím se brexitem dále klesá. Aktuálně zde podniká 4694 firem s britskými vlastníky, o pět procent méně než v roce 2018. Objem britského kapitálu upsaného v základním jmění českých firem je ale na maximu, vyplývá z dat poradenské firmy Bisnode. Do konce října 2019, kdy by měla Velká Británie opustit EU, zbývá zhruba šest týdnů.

◼ STROJÍRENSTVÍ

Milevské strojírny odsíří varšavskou teplárnu

Strojírenský holding ZVVZ Group z Milevska zbaví tuhých emisí uhelnou teplárnu Siekierki na předměstí Varšavy. Ekologická zakázka za více než 250 milionů korun je pro skupinu v Polsku průlomová. Hotovo by mělo být koncem roku 2020. K zakázce pomohla holdingu dceřiná společnost ELWO Engineering, kterou ZVVZ založilo v Polsku loni. Holding chce mít v Polsku během několika let roční tržby kolem miliardy korun.

◼ DÁLNIČNÍ DOPRAVA

Slovensko otestuje vyšší povolenou rychlost

Slovensko v říjnu umožní řidičům na jednom úseku části dálnice D1 mezi Popradem a Prešovem na východě země jezdit rychlostí až 140 kilometrů v hodině. Ministerstvo dopravy oznámilo, že na základě výsledků testovacího provozu bude možné rozhodnout o případném trvalém zvýšení nejvyšší povolené rychlosti z nynějších 130 kilometrů v hodině.

◼ Z TWITTERU

Předstihové ukazatele (PMI) v německém průmyslu jsou v září na 10letém minimu. Tyto úrovně odpovídají propadu průmyslové výroby o 8−9 %.

@SklenarPetr

Petr Sklenář, hlavní ekonom J&T Banky

◼ ČESKO

Slavia za plyšáky z Letné pošle nadaci 200 tisíc

Fotbalová Slavia za akci s plyšáky před výkopem nedělního derby na Spartě přispěje na boj s dětskou leukemií částkou téměř 200 tisíc korun. Domácí fanoušci před šlágrem 10. ligového kola plánovali na bývalé letenské hráče v soupeřově týmu naházet plyšové krysy, hady a prasata, z protestu se ale stala charitativní věc, neboť vedení Slavie slíbilo za každou hračku poslat do motolské nemocnice na boj malých pacientů s leukemií 100 korun.

◼ ČESKO

Jihomoravský kraj přidá peníze nemocnicím

Nemocnicím, které zřizuje, dá Jihomoravský kraj na investice přes deset milionů korun navíc. Uvedl to krajský radní zodpovědný za zdravotnictví Milan Vojta (ANO). Peníze budou využity například na rekonstrukci kotelny, nákup nového rentgenu nebo vznik projektové přípravy na snížení energetické náročnosti. Dostanou je nemocnice v Hustopečích, Vyškově nebo v Břeclavi. Celkem dává kraj na investice nemocnicím stovky milionů.

◼ NĚMECKO

Zemřel první německý kosmonaut

Ve věku 82 let o víkendu zemřel první německý kosmonaut Sigmund Jähn. Muž z tehdejší Německé demokratické republiky v roce 1978 pobýval ve vesmíru téměř osm dní se sovětským kolegou Valerijem Bykovským, který zemřel letos v březnu.