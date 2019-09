Věra Jourová by měla mít jakožto česká eurokomisařka v Bruselu na starosti dohled nad dodržováním zásad právního státu nebo boj se šířením dezinformací. Funkce v Evropské komisi se ale ujme jen tehdy, když zvládne takzvané grilování v Evropském parlamentu. Jeho poslanci si budou od začátku příštího týdne kandidáty do komise postupně zvát a zkoumat, jestli novou roli mají převzít. Hned několik kandidátů nejspíš bude mít co dělat, aby slyšením v europarlamentu prošli.