Když čtenář dostane do rukou knihu příběhů žen, jejichž manželé zemřeli při důlních neštěstích, očekává, že narazí na pohnuté momenty. V první české publikaci, která popisuje osudy hornických vdov, je takových řada. "Pak přišli ze šachty a donesli kufr, byly v něm jeho věci. Vzala jsem si ho do ložnice a snad hodinu tam zůstala a plakala," vzpomíná šestašedesátiletá Marta, jejíž Jožko přišel o život na dole Barbora v říjnu roku 1990. "Přímo z obýváku jsem viděla autobus, chlapi jeli z práce a šli domů, ten můj už ale nikdy nepřišel. Ať máte potom chlapa, jakého chcete, to místo už se nikdy nezaplní," popisuje žena první dny a týdny po mužově smrti, ale i pocit, který ji dodnes neopustil.