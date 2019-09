Patrně neexistují jiné dva národy, které by tak milovaly pivo, jako jsou Češi a Belgičané. Současně nejsou žádné dvě pivní kultury natolik odlišné jako tyto dvě. Češi si zakládají na vysoce pitelném, lehčím ležáku plzeňského typu, kterého jsou schopni vypít tolik, že jim to už léta zajišťuje s pohodlným náskokem první příčku ve spotřebě piva na hlavu. Belgičané oproti tomu pijí piva často velmi silná, podávaná z našeho pohledu v bizarních malých sklenicích. A to nemluvíme o spontánně kvašených pivech typu lambic. Představa, že do piva mohou přijít volně poletující kvasinky z ovzduší, je pro mnohého českého tradičního pivaře noční můrou.