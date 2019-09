Podzimní déšť vytrvale padá z nebe, boty se boří do bláta a kolem voní les. Je polovina 90. let a s partou kamarádů jdeme vandrem přes Šumavu. Od rána promoklí a zmrzlí po nečekaně chladné noci. V ruce držím malé rádio, chvíli ho přikrývám pláštěnkou, pak s ním šermuji ve vzduchu, abych získal co nejlepší signál. Ostatní se tlačí kolem mě a napínají uši. "… po brankách Radka Ťoupala a Miroslava Baruse vedou hokejisté Českých Budějovic nad Slavií 2:1. Podle předvedené hry zaslouženě," ozývá se chrčivě z reproduktoru. "A jak na Spartě, Miroslave Augustine?"