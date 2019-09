Prezident Miloš Zeman znovu vyjádřil své odhodlání udělit premiérovi Andreji Babišovi (ANO) takzvanou abolici v případu dotace pro Farmu Čapí hnízdo, tedy zastavení trestního stíhání. A to v případě, že by nejvyšší státní zástupce obnovil jeho stíhání, které zastavilo pražské městské státní zastupitelství. Prezident to v neděli řekl v rozhovoru se serverem Blesk.cz. Navíc doplnil, že by se zastavení stíhání vztahovalo nejen na Babiše, ale také na ostatní obviněné, tedy i manželku Moniku a další členy jeho rodiny.

Abolici musí podepsat také premiér nebo jím pověřený člen vlády. Babiš ale včera zopakoval, že by abolici nepřijal. V situaci, kdy bylo jeho trestní stíhání pravomocně zastaveno, považuje debatu o ní za nesmyslnou.

Premiér už loni v únoru napsal v odpovědi na interpelaci poslankyně Věry Kovářové (STAN), že by považoval za absurdní, kdyby jako předseda vlády kontrasignoval zastavení vlastního trestního stíhání, případně tím pověřil jiného člena vlády. "Totálně bych se takovým krokem zkompromitoval. Navíc bych uznal, že mám nějaký problém, což není pravda," uvedl tehdy.

Případné přijetí abolice by ohrozilo stabilitu vlády. Ministr kultury Lubomír Zaorálek včera v pořadu České televize Otázky Václava Moravce uvedl, že by nebyl ve vládě, jež by za abolici pro Babiše byla spoluzodpovědná. Abolice je podle něj mimořádné opatření, které "by se mělo spouštět ve chvíli zásadních politických změn".

Premiér včera zopakoval, že "v případě Čapího hnízda, jak konstatovali státní zástupci, se žádný trestný čin nestal," a dodal: "Česká republika má nezávislou justici a státní zástupci kauzu dlouho posuzovali a na základě znalosti všech skutečností rozhodli. Proto nechápu, proč byla otázka nějaké abolice vůbec nastolena," uvedl včera Babiš.

Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO) pro televizi Prima řekla, že je bytostně přesvědčena, že v kauze Čapí hnízdo se nestal trestný čin. Předseda pirátů Ivan Bartoš ve stejném pořadu sdělil, že by případ Čapího hnízda mohl být návodem pro další velké firmy, které by se vyčleněním na menší společnosti mohly dostat k dotacím určeným pro malé a střední podniky.

O možnosti abolice v případě, že by nejvyšší státní zástupce zrušil rozhodnutí pražského městského státního zastupitelství, promluvil prezident Zeman poprvé ve čtvrtek v TV Barrandov. Včera pak doplnil důvod tohoto svého rozhodnutí: "Andrej Babiš je schopný premiér, nemá smysl ho v případě takzvaného justičního ping-pongu, tedy kdyby se stíhání vrátilo na začátek, zbytečně zatěžovat tím, co už jednou prožil."

Ještě vloni v lednu v prezidentské debatě s Jiřím Drahošem v České televizi ale Miloš Zeman udělení abolice odmítal a tehdy dodal, že pokud by v této záležitosti někdy změnil názor, naprosto by se tím zesměšnil.

Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman má na rozhodnutí o dalším postupu tři měsíce.