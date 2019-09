Mezi lety 2009 a 2014 měli ministři dopravy v Česku takřka jepičí životnost. Za pět let se jich v kanceláři, která za minulého režimu patřila generálnímu tajemníkovi KSČ Gustavu Husákovi, vystřídalo deset. Prokletí zlomil až Dan Ťok (za ANO), který do úřadu nastoupil koncem roku 2014 a zůstal tam až do letošního dubna. Déle ve funkci nikdo v novodobé historii Česka nevydržel.