Podle očekávání došlo na posledním měnovém zasedání amerického Fedu minulý týden ke snížení základní úrokové sazby. ECB o týden dříve pokles depozitní sazby na minus 0,5 procenta doprovodila ještě balíčkem opatření na podporu ekonomiky. To, co překvapilo, byla nejednotnost v názorech centrálních bankéřů. Ať už se týkala pohledů na aktuální ekonomické dění či vyhlídek směrem do budoucna.

