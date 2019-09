Doba, kdy sousloví práce z domova automaticky vyvolávalo obraz flákače v pyžamu u notebooku, je pryč. Ve svém článku pro Harvard Business Review to v roce 2014 napsala novinářka Carolyn O'Harová. V textu již tehdy zdůrazňovala změnu, kterou práce na dálku prochází − lidé vyžadují stále více flexibility a samostatnosti při své práci. Tedy i zájem o to, brát si pracovní notebook mimo kancelář, stoupá. Za posledních pět let se tento trend ještě výrazně posunul. Zaznamenává ho celá Evropa, včetně Česka.

