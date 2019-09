V odvětví IT se pracuje na dálku už spoustu let. Trend práce z domova se ale dostává i do oborů, kde to dříve bylo nemyslitelné. "Raději budu mít vážně dobrého advokáta z USA, se kterým se dohodnu přes videohovor, než někoho, kdo má sice kancelář v Praze, ale je nekvalitní," říká vedoucí náborového projektu z oblasti IT Jobstack.it Jan Silber. Práce z domova neboli home office ale podle něj není pro každého. Je nutné mít vnitřní disciplínu a přesně nastavené rituály, tak jako v práci, radí.