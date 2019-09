Prezident Miloš Zeman plánuje zastavit stíhání premiéra Andreje Babiše (ANO) v kauze dotace na stavbu Farmy Čapí hnízdo, pokud by bylo obnoveno. "Pokud by to bylo nutné, a já věřím, že to nutné nebude, pak bych k tomuto ústavnímu kroku (abolici) sáhl," uvedl v televizi Barrandov. Abolici musí spolupodepsat premiér, nebo pověřený člen vlády. Městské státní zastupitelství v Praze informovalo o zastavení stíhání Babiše a dalších v kauze kolem dotace minulý pátek. Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman může rozhodnutí potvrdit i zrušit. Na přezkoumání má tři měsíce.

