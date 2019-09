Když o sobě starosta Řeporyjí Pavel Novotný (ODS) prohlašuje, že by byl vynikající primátor Prahy, ministr školství nebo prezident, jde o nadsázku. Ambice by mu sice nechyběly, bývalý bulvární novinář si však uvědomuje, že v konzervativní ODS je jeho postup na vyšší pozice nejspíš nemyslitelný.

Novotný je na poměry občanské demokracie liberální a, jak říkají jeho kolegové, "příliš extravagantní". Na své radnici vyvěsil vlajku Tibetu i duhu LGBTQ akce Prague Pride. "Strana mě v pudu sebezáchovy nahoru nepustí, nevrhám na ODS dobré světlo. A druhý důvod je, že lidé nejsou tak chytří, aby viděli, že jsem chytrý a schopný chlapec," dodává Novotný s nadsázkou, ke které nemá nikdy daleko. I z pozice starosty malé městské části ale může občanské demokracii u části voličů pomoci. "ODS má problém, že je vnímaná jako konzervativně kožená strana. Starostu Řeporyjí ale může lehce celostátně použít, aby se zbavila vizáže konzervativců," říká politolog Josef Mlejnek

Občanští demokraté se ke starostovým kontroverzním vystoupením nebo praktickým krokům příliš často nevyjadřují. "Starosta Novotný má k řešení některých problémů značně neortodoxní přístup, který však funguje a podle mých informací si ho pochvalují i obyvatelé Řeporyjí," reaguje předseda strany Petr Fiala na dotaz HN, zda ODS škodí razantní postup Novotného třeba při odstraňování autovraků nebo jeho prohlášení, že voliči prezidenta Miloše Zemana, SPD a hnutí ANO jsou hloupí. "Dokáže zaujmout, některá jeho vyjádření na Twitteru mi přijdou vtipná, jiná mi přijdou hodně za hranou a nikdy bych je nepoužil," dodává poslanec ODS Skopeček.

Na otázku, jestli by umožnili postup Novotného, většina jeho stranických kolegů odpovídá frází "jsme demokratická strana a záleží na kolezích, jak se rozhodnou". Politolog Mlejnek je ale k Novotného možnostem skeptický: "Pokud zůstane starostou, bude svérázný zajímavý fenomén, výjimka. Při posunu na celostátní úroveň by narazil a strana by řekla ne. V celostátní politice si navíc nevystačí s tím, co předvádí v Řeporyjích." ODS ve dvou letech zbývajících do poslaneckých voleb 2021 potřebuje zvýšit svou popularitu, která se propadla po krachu vlády Petra Nečase v roce 2013. Předseda strany Petr Fiala chce být lídrem pravice a má ambici po volbách zaujmout pozici premiéra. Zatím poslední průzkum agentury Median jí přisuzuje podporu asi 13 procent respondentů.