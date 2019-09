Snažím se pomáhat bezdomovcům, ale taky jsem psychopat," napsal starosta pražských Řeporyjí a bývalý bulvární novinář Pavel Novotný (ODS) na hlavičkový papír radnice. Dopis nazvaný Poslední varování pověsil na budovu zchátralého nádraží pár metrů od úřadu. Slovo psychopat Novotný používá často a v listu bezdomovcům ho zdůraznil, aby dodal váhu větám, ve kterých jim pohrozil peklem a doporučil, aby se 130 let starému objektu vyhýbali. Jinak patří k politikům, kteří se lidí bez domova zastanou, ale v tomto případě mu vadí, že kousek od dřevěného secesního zdobení nad nástupištěm pálili kabely, a chtěl, aby toho nechali. "To nádraží mám rád. Mohlo by to přece chytit," vysvětluje Novotný, když prochází po kamenité cestě kolem kolejí. "Ten dopis byl náhodou vtipnej, starosto," komentuje debatu asi pětačtyřicetiletý muž, který právě kvapně prochází kolem.